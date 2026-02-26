Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027, aprobat de Ministerul Educației

Cine are obligația de a înscrie copilul în învățământul primar

Potrivit Ministerului Educației, părinții copiilor care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv sunt obligați să îi înscrie în clasa pregătitoare. În cazul copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv, înscrierea este posibilă doar în baza unei recomandări care atestă că nivelul de dezvoltare este adecvat pentru începerea învățământului primar.

Cum se obține recomandarea pentru copiii născuți toamna

Pentru copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, procedura diferă în funcție de situația acestora:

Dacă frecventează grădinița, recomandarea este eliberată de unitatea de învățământ preșcolar, la solicitarea părinților.



Dacă nu au frecventat grădinița sau au revenit/revin din străinătate, recomandarea este emisă de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) sau de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), în baza unei cereri depuse de părinți.

Perioada stabilită pentru depunerea solicitărilor, evaluarea copiilor și eliberarea recomandărilor este 16–30 martie 2026.

Consiliere pentru părinții care nu optează pentru clasa pregătitoare

Părinții copiilor care împlinesc 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2026 și care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare, precum și cei ai copiilor considerați insuficient pregătiți pentru acest nivel, vor beneficia de consiliere în vederea înscrierii la grădiniță, în grupa mare.

Ministerul anunță că, în 12 martie 2026, fiecare unitate de învățământ va publica pe propriile canale de comunicare circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare disponibile pentru anul școlar 2026–2027.

Calendarul integral, după publicarea în Monitorul Oficial

Forma finală a calendarului a fost aprobată în 26 februarie 2026, după analiza feedbackului primit în cadrul consultării publice și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului.

Calendarul complet va fi disponibil pe site-ul Ministerul Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial. Reprezentanții instituției au anunțat că vor reveni în perioada următoare cu un material de tip întrebări și răspunsuri pentru a sprijini părinții în procesul de înscriere.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027 a fost pus în dezbatere publică în data de 6 februarie.