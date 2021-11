„Am fost internată în spital. Pentru o scurtă perioadă de timp. Sunt profund recunoscătoare, am toate motivele. Am fost tratată cu grijă, cu atenție, cu seriozitate și profesionalism. Dar, dincolo de toate, cu omenie. Și am observat că toți pacienții era tratați așa, cu bunătate, la spital.

La spitalul unde am fost internată eu. Pentru o scurtă perioadă de timp. Slavă Domnului, lucrurile merg spre bine”, a notat pe Facebook actrița. În continuare, Maia Morgenstern a povestit că după perioada de spitalizare a primit un chestionar de feedback de la Ministerul Sănătății, iar pentru o întrebare a fost taxată cu 0.05 €.

„Dar… iată ce solicitare primesc. Primesc SMS de la Ministerul Sănătății (cred). Un fel de sondaj. Ceva gen: puteți răspunde gratuit și anonim. Ok.

Sunteți mulțumit de serviciile medicale, implicare, curățenie, tratament etc.? Punctaj de la 1 la… 4. Mesaj după mesaj, one of a time, cum ar fi. Avertizare, după fiecare: poate genera costuri suplimentare. Nu contează! 4 peste tot!

Sunt foarte mulțumită, slavă Domnului! Nu am de ce să mă plâng. Lucrurile au mers și merg bine, sunt profund recunoscătoare. Zău, așa. Bun.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Urmează o altă serie de întrebări, la care trebuie să răspund cu DA sau NU. Iată, de exemplu: A trebuit să cumpărați medicamente… DA. Sau: Vi s-au solicitat bani sau atenții? Răspunsul meu vine prompt: NU! NU! NU!

Urmează chestionarul: V-ați gândit să raportați ministerului faptul că vi s-au solicitat… Răspunsul meu: NU MI S-AU SOLICITAT… etc. Răspuns (oficial): Opțiune incorectă. Mesajul greșit – doar acesta – a fost taxat cu 0.05 €. Opțiunile incorecte… se plătesc. Sau: greșelile se plătesc. Acum – și prin SMS. Păi, râd. Firește că râd. Cum, Doamne iartă-mă, să nu râd?? Vreau doar să le mulțumesc din inimă! Întregului personal medical! Tuturor”, și-a încheiat mesajul actrița.

Imediat după, cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au reacționat. Unul dintre fani a crezut că Maia Morgenstern a fost internată la un spital privat. „Da, sigur că a fost un spital particular și atunci așa era normal”. După acest mesaj, actrița a venit cu completări: „Nu, nu a fost într-un spital particular. Este vorba despre un spital de stat. Ministerul Sănătății nu face anchete/chestionare pentru spitalele private. Particulare. Citiți cu atenție textul”, a specificat actrița.

Totodată, unul dintre urmăritorii ei de pe Facebook a menționat că și el a primit un chestionar din partea Ministerului Sănătății, la fel cum a primit și actrița.

„Am participat și eu o perioadă lunar la astfel de sondaje, vin în baza cardului de sănătate… E drept, pe atunci nu erau taxabile, căci cererea venea din partea Min. Sănătății și nu mi-se pare corect să ne mai taxeze pentru statisticile lor și la cât cotizăm… dar ultimele dăți am plătit și eu… Dar bine fie în fine”, a fost mesajul primit de actriță în mediul online.

Citeşte şi:

Traian Băsescu a împlinit 70 de ani. Cum l-a pozat fiica Elena pe fostul președinte alături de cei patru nepoți

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, o nouă înfățișare la tribunal. „Nu vrea să-mi dea acest divorț”

Afacerile Anamariei Prodan după despărțirea de Reghecampf. În ce a investit un milion de euro: „Fac avere pentru copiii mei”

PARTENERI - GSP.RO În urmă cu 27 de ani era pe culmile succesului în România. Acum a pierdut toți banii. Greșeala pe care a făcut-o

Playtech.ro Detalii macabre despre uciderea Mihaelei Runceanu pe care românii nu le știau. Cine rupe tăcerea (exclusiv)

Observatornews.ro Un curier Glovo, condamnat la închisoare pentru droguri, prins de poliţişti în timp ce stătea la coadă pentru o comandă

HOROSCOP Horoscop 5 noiembrie 2021. Vărsătorii au sentimente contradictorii puternice față de locul pe care-l ocupă în acest moment

Știrileprotv.ro Când s-ar putea încheia pandemia, potrivit experților. Primele țări care ar putea ieși din criza sanitară

Telekomsport Pablo Cortacero a ieşit la suprafaţă. Decizie de ultimă oră luată de acţionarul majoritar al lui Dinamo

PUBLICITATE Cea mai bună experiență de utilizare a internetului fix din România - Vodafone Supernet Fibră