Maia Morgenstern nu a uitat patimile trăite pentru rolul Fecioarei Maria: „Am fost agresată, scuipată, zgâriată”

Maia Morgenstern, 59 de ani, și-a adus aminte de momente teribile sau de suflet aduse de rolul Fecioarei Maria, pe care l-a interpretat în blockbuster-ul hollywoodian „Patimile lui Hristos”, din 2004, regizat de Mel Gibson.

Pelicula, în care au mai fost distribuiți, printre alții, Jim Caviezel și Monica Belucci, a avut un buget de 30 de milioane de dolari și a adus încasări de 612 milioane de dolari.

Maia Morgenstern alături de Mihai Moraru

Durerea care nu trece

Maia Morgenstern nu a uitat nici acum, după aproape două decenii, anumite detalii, unele înfricoșătoare, altele hazlii.

A fost adevărată furtună după rolul ei în filmul respectiv, producătorii fiind criticați pe motiv că au ales o actriță de origine evreiască pentru rolul mamei lui Iisus Hristos. „Am fost agresată la propriu, fizic, scuipată, zgâriată! Au trecut aproape 19 ani de atunci, cu totul, o știu după vârsta iezișorului cel mic, fiica numărul 3, Isadora”, a dezvăluit actrița româncă.

„Oare nu suntem cu toții copiii lui Dumnezeu?”

Artista și-a adus aminte și de șirul de întrebări, unele considerate provocatoare, ale jurnaliștilor americani. „Credeți că Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu?, am fost întrebată. Orice răspuns aș fi dat, era prost. Sunt evreică, totuși. Oare nu suntem cu toții copiii lui Dumnezeu?”, am replicat pe un ton cald și dulce. A urmat o tăcere, care mie mi s-a părut că a durat trei ore, eram tare mândră de mine. Nu a mai urmat nicio reacție”.

Mel Gibson a obligat-o să plece la fiica bolnavă în România

Cabiria – „care în aramaică înseamnă măreț, grandios”, a mărturisit Maia – era mică, trei ani și jumătate, când mama ei era pe platourile de filmare la „Patimile lui Hristos”. Și ea actriță în prezent, Cabiria s-a îmbolnăvit.

„Ajunsese la spital, mi-a zis și doctorița că a dansat cu moartea. M-a văzut Mel Gibson a doua zi, asta nu pot să mi-o iert, abătută, parcă se citea pe fruntea mea că iezișorul meu era în spital, mi-a zis direct: «Astăzi, pleci!». Păi, știi că… «Astăzi, pleci!». Apoi, am luat-o pe Cabiria cu mine și apoi, har Domnului!, nu a mai avut nimic. Primeam timp să fiu lângă ea”, a dezvăluit Maia Morgenstern.

Cabiria a scrijelit pereții la „Four Seasons” în Los Angeles

O întâmplare cu iz amuzant este de la lansarea peliculei la Los Angeles, în 2004. „Eram cu Cabiria, fiica numărul 2, Isadora, era acasă, de-abia se născuse. Cabiria avea o viroză de sfârșit de iarnă, eram pe 24 februarie, veneam cu căciuli, cu haine groase. Ne-au așteptat limuzinele la aeroport, am ajuns la recepția hotelului «Four Seasons», eram foarte țanțoșă și mândră că se lansa marele film. Am pus pașaportul și atunci… «Cartea de credit?» «Nu aveți? Afară!». Și ce frumos era, Los Angeles, o vază cu crini, vară. Aia mică a mea, după ore de zbor, viroză, era terminată, parcă mi s-a tras covorul roșu de sub picioare. S-a rezolvat în jumătate de oră, 45 de minute. Apoi, am primit și șampanie, și căpșuni cu ciocolată. Iar Cabiria mea când s-a relaxat, a zgâriat niște flori imense pe pereții apartamentului de la «Four Seasons». Mă și vedeam că mă pun ăia să zugrăvesc tot hotelul”, a povestit Maia Morgestern.

Foto: Hepta

