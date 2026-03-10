Astfel, întrebați dacă vor unirea Republicii Moldova cu România, moldovenii au răspuns astfel:

Da: 42,3%

Nu: 47,7%

Nu știu / Nu răspund: 10,0%.

Sondajul din 2026. Se observă că numărul celor care susțin unirea este apropiat de numărul celor care se opun.

Foarte important, numărul celor care spun că ar vota afirmativ la un referendum este în creștere față de precedentele chestionare. Concret, sondajul iData din august 2025 arăta că 31% dintre moldoveni vor unirea cu România, iar la acel moment se opuneau 61,5%. Prin urmare, numărul celor care susțin unirea a crescut în ultimele 7 luni cu peste 11%.

Sondajul din 2025

Aceste rezultate au venit în contextul în care preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a recunoscut în ianuarie pentru prima dată că vrea unirea cu România: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru”. Și a argumentat: „Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”.

Totuși, 43,5% dintre cei care au răspuns în sondajul iData nu susţin deloc declaraţia Maiei Sandu.

De asemenea, sondajul mai arată că Maia Sandu rămâne cu cea mai mare cotă de încredere dintre politicienii de la Chişinău (30,6%), urmată la mare distanţă de Igor Dodon (10,3%).

Datele Barometrului IData au fost culese în perioada 23 februarie-6 martie, pe un eşantion de 1.035 de persoane, din 289 de localităţi din Republica Moldova, eroarea maximă de eşantionare fiind +/-2,9%, susțin autorii sondajului.

Maia Sandu, 53 de ani, este președinta Republicii Moldova din decembrie 2020.

