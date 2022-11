„Mâinile îmi tremurau, dinții îmi clănțăneau”. Jurnalul emoționant al unei fetițe de 12 ani din Ucraina

„Am văzut-o pe bunica la fereastră, privind spre granița cu Rusia. Se uita la rachetele Grad care zburau peste câmpuri. Dintr-odată, o rachetă imensă a explodat cu atâta forță încât inima din piept mi-a înghețat”, scria Yeva la începutul războiului. Fragmente din cartea sa, în engleză, au fost apărut în publicația britanică WBUR.

„Până nu ai fost acolo, nu știi ce este războiul” este titlul jurnalul fetiței ucrainene de 12 ani, din Harkov, care cuprinde pasaje scurte și intense, scrise în limba engleză, pe care Yeva a învățat-o cu plăcere în școală. Micuța supraviețuitoare relatează cu maturitate și emoție viața ei din mijlocul războiului.

Yeva locuia cu bunica ei, Iryna, într-un apartament la periferia orașului Harkov. De la fereastra ei, vedea „câmpuri imense și goale care duc până la granița cu Rusia”. Înainte să scrie ce vede în război, fetița oferă o scurtă imagine a vieții ei de dinainte de război: petreceri, pictură, bowling. O viziune a normalității, care este spulberată de evenimentele din 24 februarie 2022, precizează The Guardian.

Actrița Keira Knightley, punând voce pe jurnalul fetiței din Ucraina

Recomandări Un medic român, școlit în SUA, explică părinților la ce vârstă începe consumul de droguri în România, de ce stoparea nu poate fi făcută de unul singur și ce înseamnă să fii un sprijin pentru copil

Mâinile îmi tremurau, dinții îmi clănțăneau. Simțeam frică peste tot în jurul meu. Mi-am dat seama că aveam primul meu atac de panică. Bunica încerca să mă calmeze, spunând că trebuie să rămân concentrată. Mi-a pus un pandantiv cu o cruce la gât și apoi a pus cutia cu bijuterii în dulap. Fragment din jurnalul Yevei:

„Modul în care este construită această carte are ceva extraordinar de imediat și de intim”, conform recenziei din The Guardian. Cuvintele din jurnal sunt completate de fotografii ale Yevei, fotografii făcute de bunica ei.

Aflăm cum ea și bunica ei privesc rachetele care zboară deasupra casei lor și apoi se grăbesc să se refugieze în siguranța relativă a subsolului. Bombele sunt o parte din noua normalitate a vieții lor.

Autoarea și-a scris jurnalul în tren

Gândurile autoarei și ale prietenilor ei sunt mărturia în timp real a prăbușirii orașului lor, pe care îl iubesc, un oraș cu parcuri, mănăstiri și clădiri vechi și frumoase. Când apartamentul Yevei este lovit de o rachetă, ea și bunica ei decid să plece. Chiar înainte de a pleca, se întâlnesc cu un reporter de la Channel 4, iar Yeva acordă un interviu care devine unul dintre momentele de referință ale acelor prime zile de război, clipurile fiind distribuite pe rețelele de socializare.

În călătoria lor, descrisă în jurnal, Yeva și bunica ei traversează Ucraina, trec prin Budapesta și apoi ajung în Dublin, unde sunt adăpostite de un cuplu.

Recomandări Ce nu puteți citi pe site-ul numărul 1 din România, Digi24.ro

La sfârșitul cărții, fetița notează scurte instantanee din viețile prietenilor ei, pe care îi prezintă prin intermediul schimburilor de pe WhatsApp. Există, de asemenea, extrase din grupul WhatsApp al clasei Yevei.

Cartea „Nu știi ce este războiul” a fost publicată la finalul lui octombrie

Într-un moment în care pare să se instaleze „oboseala Ucrainei”, „Nu știi ce este războiul” pare a fi o lectură obligatorie, încheie The Guardian.

Cartea „You Don’t Know What War Is: The Diary of a Young Girl from Ukraine”, de Yeva Skalietska, a văzut deja lumina tiparului, la Editura Bloomsbury.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Giani Kiriță, despre interlopi, jocuri de noroc și aventuri sexuale: „Andreea Tonciu a zis că am fost cel mai slab la pat. Dacă vorbesc cred că se crapă ecranul!”

Playtech.ro ȘOC! Nicoleta Luciu a primit INTERZIS din partea soțului! Anunțul uluitor: nu are voie să...

Viva.ro Incredibil, unde a fost surprins Gabi Bădălău după ce tatăl lui a fost reținut de DNA! Nu, nu era singur!

Observatornews.ro Tânăr român snopit cu bastonul de un carabinier, pe o stradă din Italia. Polițistul este cercetat disciplinar

Știrileprotv.ro A fost mâncat de porcii din gospodărie. Sfârșit dramatic pentru un bărbat din Botoșani

FANATIK.RO De ce să nu mai arunci pliculețele de ceai. Grădinarii cu experiență recomandă acest truc

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 28 noiembrie 2022. Leii ar fi bine să țină în trecut toate situațiile care au lăsat urme adânci asupra lor și să le dea uitării

PUBLICITATE Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer