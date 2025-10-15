Cum a ajuns un câine să cântărească aproape 100 de kilograme

Mal este un câine uriaș cât un ponei Shetland și a devenit rapid cunoscu în toată lumea, după ce povestea lui s-a viralizat rapid. Malamutul de Alaska cântărește 85 de kilograme și este o adevărată vedetă în Anglia.

Amy Sharp, stăpâna lui, l-a luat pe Mal când era doar un pui adorabil și nu se aștepta niciodată ca patrupedul va crește atât de mult, potrivit BBC.

Amy Sharp, în vârstă de 27 de ani, a crescut mereu rase de câini mari, înalți și impunători. Când husky-ul familiei a murit la 13 ani, au decis să ia un pui de Alaskan Malamute. Această rasă era folosită inițial ca și câini de sanie, fiind apreciată pentru rezistență și forță.

„Nu ne-am dat seama cât de mare va deveni. Zgarda lui este cât o curea de om”, spune Amy râzând. Tânăra englezoaică a văzut că animalul crește extrem de repede când nu a mai încăput în hamurile pe care deja le avea.

Dimensiunile lui Mal au fost adesea un motiv de glume între vecini

Una dintre cele mai mari probleme a fost găsirea unui frizer pentru animale care să poată peria blana deasă a lui Mal. Amy a fost nevoită să ceară ajutor pe rețelele sociale, postarea sa devenind virală.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Cântărind aproape 100 de kilograme, Mal este un câine extrem de puternic, iar forța lui poate deveni o adevărată problemă în momentul în care este plimbat. Dimensiunile patrupedului au fost și motiv de glume între vecini, după cum povestește chiar Amy.

„Mereu sunt întrebată cine pe cine plimbă”, a mai spus ea.

Malamutul de Alaska este atât de mare că nu poate fi mutat

Malamutul de Alaska cântărește 85 de kilograme, iar pentru Amy este extrem de greu de mutat. Tânăra englezoaică mărturisește că animalul de companie refuză adesea să intre în casă la finalul plimbărilor așa că de multe ori are nevoie de ajutor ca să îl bage în casă.

„Nu-l poți mișca, așa că ies vecinii să încerce să-l convingă. Se așează pe alee și parcă îmi spune: nu sunt gata să merg în casă încă”, a mărturisit ea.

Ce sfaturi are Amy pentru persoanele care își doresc câini mari

Joan Sheehan de la Clubul Alaskan Malamute din Marea Britanie avertizează că această rasă necesită multă forță fizică și mentală din partea stăpânului. De asemenea, blana deasă va ajunge peste tot în casă.

Amy încurajează oamenii să se documenteze bine înainte de a lua un câine de talie mare. Cu toate provocările, ea nu regretă alegerea făcută.

„E un uriaș blând. E lumea lui Mal și noi doar trăim în ea”, conchide Amy.

Câinii din rasa Malamut de Alaska erau folosiți pentru a căra săniile cu încărcături grele

Malamutul de Alaska este o rasă canină veche, originară din regiunile nordice ale Americii, creată de tribul inuit Mahlemut din Alaska pentru tracțiunea încărcăturilor grele în condiții de frig extrem. Este un câine mare, robust și puternic, cu o blană densă, dublă, care îl protejează bine de frig, și un aspect care amintește de lup.

Malamutul este cunoscut pentru rezistența sa, capacitatea de a trage sănii și pentru temperamentul său independent și încăpățânat, dar prietenos și loial cu oamenii.

Are urechi mici, formă triunghiulară, coadă stufoasă care îl protejează atunci când se culcă, și poate avea blana în nuanțe de gri, negru, roșu-maroniu sau alb, rareori. Este un câine cu nevoie mare de mișcare și socializare, potrivit în special pentru persoane cu spațiu mare și pentru activități în aer liber.