„SpaceX zboară, Tesla se conduce singură”

We thank you, Elon Musk. pic.twitter.com/6JwIgyB8Jy — Alessandra Basher ⚡️All in Tesla Humor (@alessandrajokes) March 24, 2025

Într-un videoclip plin de entuziasm, Basher poartă un tricou cu chipul lui Musk și cântă versuri care laudă viziunea acestuia pentru omenire. Mai mult, piesa sugerează că Musk este un fel de salvator al lumii, creditându-l chiar și pentru „eliminarea durerii woke” și „făcutul de copii pentru a menține rasa umană în viață”.

Internetul reacționează: „E imposibil să nu râzi”

După ce videoclipul a fost distribuit pe platforma X (fostul Twitter), reacțiile nu au întârziat să apară.

„Este cel mai cringe lucru de pe internet acum” a comentat un utilizator, în timp ce altul a scris: „Există cringe. Și apoi există ASTA.”

Chiar și fanii lui Musk au fost luați prin surprindere. „Îl iubesc pe Elon, dar am urât fiecare secundă din asta”, a scris cineva.

„Am crezut 100% că e parodie, dar în zilele noastre e imposibil de spus”, a scris un alt utilizator care s-a întrebat dacă nu cumva videoclipul este o satiră.

Autoarea se apără: „Nu vreau să fac un copil cu Elon”

După ce a fost asaltată de critici, Basher a venit cu un răspuns tranșant.

„Nu încerc să fac un copil cu Elon. Doar mă distrez creând și interpretând o piesă prin care îi mulțumesc pentru ceea ce face pentru această țară și pentru lume. A trebuit să fac asta din cauza urii absurde pe care o primește”, a spus ea.

În ciuda reacțiilor mixte, videoclipul a adunat peste 1.8 milioane de vizualizări, iar unii fani ai lui Musk chiar l-au apreciat.

„Îl ascult de fiecare dată când îmi conduc Cybertruck-ul”, a scris cineva. Cu toate acestea, Musk însuși nu a comentat (încă).

Internetul râde, violențele continuă

În timp ce internetul se amuză, violențele împotriva lui Musk și a companiei Tesla se intensifică în SUA, cu incidente de vandalism și atacuri armate. În ultimele săptămâni, mai multe showroom-uri, stații de încărcare și vehicule Tesla au fost ținta unor atacuri violente în Statele Unite. Situația este într-atât de gravă încât Donald Trump a lasat un avertisment față de cei care vandalizează mașinile Tesla că riscă până la 20 de ani de închisoare.

Mai mult, Ross Gerber, CEO-ul Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, care deține peste 250.000 de acțiuni Tesla, a declarat că Musk ar trebui să fie înlocuit din funcția de CEO al Tesla.









