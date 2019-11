De Livia Lixandru,

Invitată în platoul „Star Matinal”, Gina Matache, mama Deliei a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate și perioada de recuperare.

„Am avut o tumoră la braţ. Am scăpat de ea şi mi s-a spus că este benignă şi că urmează o perioadă de recuperare. Fac lucrurile doar cu mâna dreaptă. Era o tumoră ţinută sub observaţie de vreo trei, patru ani. Când a început să crească, am decis că e mai bine să scăpăm de ea”, a spus Gina Matache, potrivit Spynews.

”Eu nu pot să fac mare lucru cu mâna stânga. Nu pot să conduc, nu pot să fac lucrurile pe care le făceam înainte”, a mai adăugat aceasta.

