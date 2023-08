Medicii legişti au emis, deocamdată, concluzii provizorii care arată că tânăra mamă care şi-a aruncat fiii de la etajul unul al unui hotel avea discernământ în momentul comiterii faptei.

În baza acestor concluzii provizorii, procurorul de caz a decis, miercuri dimineaţă, să emită ordonanţă de reţinere pe nunele femeii, iar mai târziu a fost prezentată instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, iar magistrații au decis au admis-o.

Anchetatorii aşteaptă concluziile finale ale expertizei medico-legale psihiatrice în cazul femeii, dar şi concluziile medicilor legişti privind moartea unuia dintre fiii acesteia şi leziunile suferite de celălalt copil al femeii.

Tânăra, care nu are antecedente penale, este cercetată pentru violenţă în familie sub forma omorului şi violenţă în familie sub forma tentativei de omor.

Cazul a avut loc duminică seară, 20 august, la Hotelul Tineret din municipiul Botoșani, unde mama de 23 de ani se cazase împreună cu cei doi copii.



