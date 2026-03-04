Din New Jersey la trei stele Michelin

Născut în Seul în 1977, Lee a ajuns în Statele Unite la doar cinci ani. Copilăria petrecută în New York și mai târziu în Tenafly, New Jersey, nu i-a oferit acces la o paletă culinară coreeană bogată. Meniuri precum kimchi sau pasta de gochujang nu făceau parte din peisajul cotidian. „Dacă m-ai fi întrebat acum 10 ani, nu m-aș fi gândit niciodată că aș servi kimchi la un restaurant de lux”, spune Lee.

Totul s-a schimbat în 1995, când, proaspăt absolvent de liceu, Lee a început să lucreze la Blue Ribbon Brasserie din New York. „M-am îndrăgostit imediat de bucătărie. Intensitatea, creativitatea și sentimentul de scop m-au captivat din prima zi”, povestește el. Deși părinții săi s-au opus inițial carierei sale, recunoașterea internațională a talentului său culinar i-a făcut să accepte alegerea fiului lor.

Succesul la Benu și recunoașterea internațională

După ce a lucrat cu bucătari renumiți, precum Thomas Keller la The French Laundry, unde a devenit bucătar-șef în 2007, Lee a deschis în 2010 restaurantul Benu, în San Francisco. Inspirat de moștenirea sa coreeană, meniul Benu combină ingrediente tradiționale din Asia de Est – cum ar fi ouăle vechi de 1.000 de ani, șunca Jinhua, sake-ul japonez și frunza de perilla coreeană – cu tehnici franceze de înaltă clasă și produse locale din California. În 2015, Benu a fost distins cu a treia stea Michelin, pe care o deține până în prezent.

„El (Thomas Keller) a reușit să reflecte educația sa, rădăcinile sale din Florida, copilăria sa umilă – genul de mâncare simplă pe care nu o asociem de obicei cu bucătăria rafinată, cum ar fi macaroanele cu brânză – și să le celebreze cu adevărat”, a spus Lee, explicând cum a preluat această abordare în propriul său restaurant.

Influența valului coreean

Popularitatea bucătăriei coreene a crescut considerabil în ultimii ani, pe măsură ce Hallyu, sau valul coreean, a cucerit publicul global prin K-pop, K-drame și K-beauty. Doar din 2020 până în 2025, exporturile de produse coreene precum kimchi au crescut cu aproape 25%.

Această transformare culturală a fost susținută și de inovațiile culinare. Un exemplu remarcabil este camionul cu mâncare Kogi BBQ al bucătarului Roy Choi, care a popularizat tacos-urile în stil coreean în 2008. „A fost revoluționar”, spune Lee. „Acela a fost cu adevărat un moment în care m-am oprit și m-am gândit: „O, uau, ceva s-a schimbat”.

Simplificarea accesului la rafinament

Astăzi, Corey Lee continuă să exploreze noi modalități de a aduce bucătăria coreeană în fața unui public mai larg. Prin concepte inovatoare și prețuri accesibile, el încearcă să democratizeze experiența culinară de calitate. La restaurantul său Na Oh, din Singapore, meniurile sezoniere includ supe și garnituri moderne, cunoscute drept „banchan”. O masă completă costă aproximativ 62 de dolari, un preț comparabil cu cel al unui restaurant casual, dar care oferă mâncăruri pregătite „cu aceeași grijă ca într-un restaurant de lux.”

Într-o lume tot mai deschisă spre explorarea gastronomiei internaționale, Lee vede un viitor promițător pentru bucătăria coreeană. „Cred că oamenii sunt mult mai aventuroși acum. Oamenii sunt mult mai conștienți de modul în care mănâncă alte culturi și vor să încerce”, concluzionează el.