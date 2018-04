Mama tânărului din Piteşti care a condus fără permis a încercat să ia vina asupra sa după ce a aflat că în accidentul în care a fost implicat băiatul a murit o persoană.

O femeie a murit și un bărbat e grav rănit, în urma unui accident care a avut loc la Pitești. Autoturismul în care aceștia se aflau a fost lovit de un altul, condus de un tânăr de 19 ani, care nu avea permis de conducere.

Florentin Petrescu, tânărul care se afla la volan, a fugit de la locul faptei.

Câteva minute mai târziu, a venit însoţit de mama lui la locul accidentului, femeia încercând să ia vina asupra ei.

Femeia şi-a dat seama însă că face o greşeală şi a revenit, astăzi, cu alte explicaţii, conform observator.tv.

“Mami, mami, am făcut accident, te rog sa vii cu mine la poliţie, să nu cumva să se creadă că am fugit de acolo! Îl vedeam distrus, am crezut că îmi pică în faţă, eram şi eu mai distrusă.”