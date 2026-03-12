Întâlnirea fatală cu elefantul

Tragedia s-a petrecut după ce un grup de opt localnici din Namibia a urmărit un elefant care, în noaptea precedentă, provocase distrugeri masive în apropierea locuințelor din sat.

După ce animalul a fost împușcat și s-a prăbușit, mai mulți curioși s-au apropiat pentru a-l atinge și pentru a-i trage de coadă. Printre ei se afla și Klaudia Mwaala, care s-a apropiat pentru a face fotografii.

Cu toate acestea, elefantul s-a ridicat brusc și a fugit. A fost urmărit din nou și împușcat încă o dată, prăbușindu-se din nou. Femeia a încercat din nou să se apropie de animal, însă acesta s-a întors brusc și a atacat-o, provocându-i moartea pe loc.

„Elefantul s-a întors brusc și a atacat-o. A murit pe loc”, a povestit un martor.

Localnicii critică autoritățile pentru moartea femeii

Incidentul a stârnit un val de nemulțumire în rândul localnicilor, care cer autorităților să ia măsuri pentru a preveni astfel de tragedii.

„Suntem în pericol. Copiii noștri sunt în pericol când se întorc de la școală”, a declarat Salti Mwaala, sora victimei. Locuitorii din regiune se confruntă frecvent cu invazia animalelor sălbatice, mai ales în această perioadă a anului, când elefanții migrează în căutarea hranei și a apei.

„Întrebarea este cum de s-a apropiat de elefant, ceea ce în final i-a adus moartea”, a declarat Ismael Basson, comandantul poliției din regiunea Omusati. Autoritățile au decis eutanasierea animalului, operațiune efectuată de departamentul de conservare a naturii din Outapi.

Autoritățile nu își asumă responsabilitatea

Ministerul Mediului din Namibia a fost criticat pentru lipsa de acțiuni de sensibilizare cu privire la pericolele interacțiunii cu animalele sălbatice. În replică, Vilho Hangula, purtător de cuvânt al ministerului, a explicat că sezonul actual creează condiții care determină animalele sălbatice să migreze mai aproape de așezările umane.

„Dacă vedeți animale sălbatice, vă rugăm să raportați imediat autorităților competente, astfel încât acestea să poată fi îndepărtate în siguranță”, a declarat el pentru Le Parisien.

Hangula a avertizat, de asemenea, asupra pericolelor fotografierii animalelor sălbatice, subliniind că un astfel de comportament poate pune viața în pericol.

Locuitorii din Omugulugombashe speră ca acest incident tragic să atragă atenția autorităților asupra problemei tot mai mari a conflictelor om-animal, care amenință siguranța comunităților din regiune, dar și a necuvântătoarelor.

