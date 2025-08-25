Vittorio Codeluppi fusese recent ales președinte al unei companii locale de furnizare a apei în orașul Lodi, lângă Milano. Opoziția cere acum demiterea sa, argumentând că „un astfel de comportament periculos ar încuraja șoferii tineri să conducă imprudent”.

Criticii susțin că acțiunile sale sunt în „contradicție clară” cu responsabilitățile așteptate de la conducerea unei companii publice care gestionează o resursă vitală precum apa.

Codeluppi s-a apărat spunând că pe acel segment de autostradă nu exista limită de viteză: „Eram pe o autostradă germană, pe 15 august. Acolo nu există limite de viteză”.

Înregistrarea arată acul vitezometrului mașinii Porsche apropiindu-se treptat de 260 km/h. Conform spuselor omului de afaceri, filmarea a fost realizată în apropiere de Stuttgart. Între timp, el a șters videoclipul de pe conturile sale de Facebook și pe Instagram.

În Germania, utilizarea telefonului mobil la volan se pedepsește cu o amendă de minimum 100 de euro și puncte de penalizare. În cazuri mai grave, se poate ajunge chiar la suspendarea temporară a permisului de conducere. În Italia, folosirea telefonului în timpul condusului este, de asemenea, interzisă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE