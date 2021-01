Șeful spitalului din Găești vine cu noi precizări după ce în urmă cu o zi a anunțat că unitatea medicală „va vaccina contra COVID-19 orice voluntar care se prezintă la centru”, asta deși autoritățile au decis ca în primul val să fie incluși doar lucrătorii din domeniul sănătății. Belușică spune pentru Libertatea că nu a fost cazul să vaccineze pe cineva.



După ce inițial a explicat presei că a făcut anunțul public pentru că de fapt voia să nu irosească nicio doză de vaccin dacă vreuna ar rămâne disponibilă, stârnind cu asta numeroase reacții de simpatie pe Facebook, în interviul acordat Libertatea, doctorul Laurențiu Belușică susține că nu a vaccinat nicio persoană în afara proceduri. Tot el afirmă însă că vaccinează și pompieri, și polițiști, ultimii prevăzuți să fie imunizați abia în cea de-a doua etapă.



„Domnul Gheorghiță dorește să mă schimbe din funcție. Abia aștept”



-Libertatea: Aţi primit la spital mai multe doze de vaccin decât cadre medicale?

-Laurențiu Belușică: Pe platforma pe care se înregistrează vaccinurile şi oamenii care se vaccinează este o rubrică care se numeşte doze de vaccin aruncate. Pentru că vaccinul este comercializat în flacoane de 5 doze. Şi dacă deschizi un flacon şi faci un pacient, celelalte patru, dacă nu ai oameni să îi vaccinezi, trebuie să le arunci. Şi mie mi-a venit ideea să nu le arunc şi să propun să fie folosite la oameni care vor să se vaccineze. În România, ieri şi astăzi s-au aruncat 80 de doze, de exemplu. Eu am vrut să nu le arunc. Şi dl Gheorghiţă mi-a sărit în cap că fac management defectuos. Şi doreşte să mă schimbe din funcţie. Să mă schimbe. Abia aştept.



Recomandări Ce-a făcut TVR e o insultă la adresa artiștilor talentați care în aceste luni au stat pe tușă, făcând foamea

– Câte doze aţi primit?

– Noi primim doze… În primul rând, că îi programăm să se împartă exact la 5. Asta este o idee. Dar unul nu vine, întârzie, se răzgândeşte, şi eu rămân cu o doză, două, trei. Pot să rămân cu maximum 4, care expiră în 6 ore. Dacă în 6 ore nu găsesc oameni să le administreze, trebuie să le arunc la chiuvetă. Şi o doză este 12 euro. DSP Dâmboviţa m-a ajutat mult astăzi să găsesc alţi oameni care se încadrau tot în faza 1 de vaccinare.

„Păi, ce, am zis eu că am vaccinat în plus?”



– Revenind, câte doze aţi primit şi câţi oameni urma să vaccinaţi?

– Trebuie să vaccinez 65 de oameni, luni, marţi şi miercuri. Primisesem 65 de doze. Nu vaccinăm doar cadre medicale, ci şi poliţişti, pompieri, ambulanţieri, administratori de ambulanţă privată, medici de familie, farmacişti. Am vaccinat tot felul de persoane. Azi am vaccinat pompieri, de exemplu.

– Dintre cei 65 de pe lista iniţială, câţi sunt vaccinaţi astăzi?

– Mâine mai am 20.

– Şi doze câte mai sunt?

– 20.

– Deci nu aţi vaccinat pe nimeni în plus?

– Păi, am zis eu că am vaccinat în plus? V-am spus şi dumneavoastră că am propus să se vaccineze dacă rămân doze. Dacă nu rămân, nu se vaccinează. Nu mi-au rămas doze.

Recomandări Tolo: Bittman îl supune pe Raed Arafat la testul românismului

“Facebook nu este o sursă”, spune managerul care invita pe Facebook oamenii la vaccin



– Dar pe Facebook, dumneavoastră invitaţi oamenii la centrul de vaccinare.

– Pe Facebook. Facebook nu este o sursă… Exageraţi.

– Eu vă întreb, pentru că din anunţul dvs pe Facebook a reieşit că sunt doze în plus, pe care nu vreţi să le pierdeţi.

– Poate nu m-am exprimat bine, asta e, luaţi-mi gâtul acum, ce vreţi să fac? În cazul în care rămâne o doză, vreau să nu o arunc.

– Dar nu aţi folosit în plus?

– Nu, pentru că nu au rămas. Mi-au rămas. (sic) Şi azi mi-au rămas, am dat sfoară în jurul spitalului şi prin DSP şi am găsit alţi trei doctori, asistente care au zis: ne vaccinăm noi. Nu am rămas cu seringa umplută să o arunc. Asta nu s-a întâmplat.

– Deci aveţi trei doze realocate altor oameni?

– Da, altor oameni care aveau dreptul conform legii, conform procedurii să fie vaccinaţi.

„Eu mă vaccinez mâine”



– Şi aveţi alte doze pentru ceilalţi?

– Dacă cei trei au renunţat, eu ce să le fac? Nu pot să-i oblig. Un om s-a aşezat pe scaun să fie vaccinat şi, când a văzut acul şi seringa, a spus: eu nu mă mai vaccinez. Şi eu am rămas cu substanţa trasă în seringă. Şi-am zis: stai aşa, nu o arunca, cine mai e pe aici? Şi am găsit o asistentă: “mă vaccinez eu”. Nu s-a aruncat nicio doză.

Recomandări Vaccinul anti-COVID-19 a fost distribuit în cutii de pizza la Spitalul din Slobozia. Șeful Institutului Cantacuzino: ”Și ce, pizza n-o mâncați?”

– Dintre cei care au refuzat, sunt cadre medicale?

– Nu ştiu, că nu le ţin socoteala, nu mă interesează. De la mine din spital, nu sunt. Eu unul mă vaccinez mâine, Laurenţiu Beluşică. Mâine sunt programat la vaccinare.

– De ce nu v-aţi vaccinat de astăzi?

-Pentru că, atunci când s-au făcut programările, la mine a căzut miercuri, 6 ianuarie.

Din 220 de angajaţi ai spitalului, doar 30 se vaccinează

– Câte din cadrele medicale din spital s-au înscris pentru vaccinare?

-Dumneavoastră nu ştiţi că lumea nu vrea să se vaccineze? Din spital, din 220 de angajaţi, 30 de angajaţi se vaccinează.

– Foarte puţin.

– Da, nu eu am coordonat această acţiune de vaccinare, nu-mi spuneţi mie.

Citește și: Cine e managerul de la Găești care a spus că vaccinează pe oricine: angaja pe Facebook și cerea CV-ul pe e-mailul personal

Citeşte şi:

„Scenariul horror” în lupta cu COVID, în opinia unui expert britanic. ”Nu ar fi o surpriză dacă virusul se va schimba atât de mult încât vaccinurile nu vor mai funcționa”

REPORTAJ | Ce fac animalele salvate de Crăciun? La un adăpost de lângă Calafat, sute de necuvântătoare abuzate sau părăsite trăiesc a doua viaţă

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Bucurie mare pentru Mihai Neșu, la 10 ani de la accident. Cum a fost filmat

PARTENERI - PLAYTECH Cum arată casa de milioane a lui Teo Trandafir. Vedeta de la Kanal D e unică, ce este interzis la ea acasă

HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2021. Fecioarele sunt foarte reținute în sentimente și se consideră foarte cumpătate

Știrileprotv.ro Ciocolata românească, retrasă de la vânzare într-o mare țară din Europa. De ce a fost scoasă de pe rafturile magazinelor

Telekomsport S-a îmbătat de sărbători şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere