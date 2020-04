De Cristian Otopeanu,

În convocarea cadrelor medicale, făcută pe un grup intern al spitalului la solicitarea managerului, se preciza că acestea trebuie să iasă în echipamentul medical, pentru întâmpinarea moaștelor Sf. Nifon, a relatat Columna TV, care a publicat un print screen al conversaţiei.

Managerul spitalului, Claudiu Dumitrescu, a confirmat pentru Libertatea că mesajul de pe grup îi aparţine, a spus că nu regretă şi a dezvăluit că a fost sunat de prefectul oraşului Târgovişte, care i-a spus că ia în calcul demiterea lui.

„Da, este mesajul meu. M-am adresat asistenţilor şefi”, a recunoscut Claudiu Dumitrescu.

Managerul spitalului din Târgovişte a adăugat că a fost sunat şi i s-a transmis că „se ia în calcul destituirea mea. Cine mi-a spus? Domnul prefect. Dar nu ştiu care este abaterea pe linie managerială. Aş putea fi demis pentru că m-am implicat într-o acţiune de linişte spirituală”.

Dacă îmi pare rău pentru ce am făcut? Răspunsul final: categoric, nu! Nu îmi pare rău Managerul Spitalului Judeţean Târgovişte, Claudiu Dumitrescu, pentru Libertatea:

Referitor la sancţiunile primite, managerul spitalului din Târgovişte a precizat: „Nu am primit amenzi deocamdată, dar am şi eu informaţii, că am fost şi eu director DSP şi mai am colegi cu care păstrez o relaţie de prietenie. Am mai aflat că şi Jandarmeria mă va vizita”.

Citeşte şi:

Cadre medicale de la Balș: “La Babeș și Nasta au sporuri de 75-85%, nouă ni le taie”. Cum răspunde conducerea

Protest al cadrelor medicale la Institutul Matei Balş. Purtător de cuvânt, pentru Libertatea: „S-a decis uniformizarea sporurilor”

Paul McCartney dă vina pe pieţele de animale vii din China pentru răspândirea coronavirusului: „Este puţin medieval să mănânci lilieci”

GSP.RO Americanii au analizat ce urmează pentru România » Când ar fi vârful pandemiei și când s-ar înregistra ultimul deces

HOROSCOP Horoscop 15 aprilie 2020. Berbecii au o mare putere de concentrare