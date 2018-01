Mâncare otrăvită împrăştiată lângă o şcoală din Bucureşti, din cauza unui câine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stăpânii de câini sunt în alertă.

Un anunț postat pe o stradă din sectorul 6 al Capitalei a stârnit panică printre stăpânii de animale, care sunt amenințați că le vor fi otrăviți câinii. Oamenii sunt avertizaţi că pe stradă a fost aruncată mâncare otrăvită, cu intenţia ca patrupedele să fie ucise. Totul a pornit de la un incident în care un câine a sărit cu labele pe un copil, l-a speriat și i-a murdărit hainele.

„Suntem o echipă formată din câteva familii, care au pregătit un asortiment bogat de mânare otrăvită pentru câinii voştri. Bucatele pregătite cu un amestec atractiv de otrăvuri de şoareci, gândaci, asortiment destul de bogat pentru a nu se chinui prea mult animalele voastre. Bucatele vor fi găsite de câinii voştri în jurul şcolii şi grădiniţei, pe aleile din întreaga zonă“, se arată în mesaj.

De teamă că animalele le vor fi otrăvită, mai mulţi oameni au depus o plângere la Poliţia Capitalei şi vor depune o plângere pentru ameninţare.

„Am fost la faţa locului cu Poliţia Locală, pe camerele de luat vederi se observă cum vine aseara bipedul şi pune afişele, din pacate nu i se vede faţa. Am luat totuşi o foaie pusă de el pentru a merge la Poliţie să depundem plângere alături de proba pentru ameninţare, să poată preleva amprente de pe foile A4. Am condus Poliţia Locala în locul unde am găsit mâncarea, au făcut poze şi au rămas acolo în aşteptarea unei echipe să ridice probe pentru a determina dacă este otravă sau nu. În caz că nu există otravă rămâne în continuare fapta de «ameninţare» şi mergem până la capăt“, este mesajul postat pe Facebook de stăpânul unui câine.