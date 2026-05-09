Manifestație pro-Europa cu prezență slabă. Tudor Chirilă: „Sǎ ciocnim un păhărel pentru România în Europa”

Actorul și muzicianul Tudor Chirilă și-a invitat prietenii și fanii să participe la mitingul pro-Europa: „Sǎ ciocnim un păhărel pentru România în Europa”

Aproximativ 100 de oameni au plecat în marș de la Universitate în Piața Victoriei

Protestatarul Marian „Ceausescu", contre cu Barna

Protestatarul Marian „Ceausescu”, supărat că parlamentarii își păstrează mandatul chiar dacă au fost condamanați cu suspendare sau au primit amendă penală.

Marș pro-Europa

În ceea ce privește marșul pro-Europa, organizatorii au spus că manifestația este „în favoarea democraţiei şi a statului de drept”. Oamenii au venit însoțiți cu steaguri ale Uniunii Europene și cu baloane care au simbolul UE.

„Democrația este un efort continuu – adesea obositor și, nu de puține ori, aproape lipsit de speranță – dar rămâne singura alternativă în fața nedreptății sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului și urii. Acest efort a început cu mulți ani în urmă, la Brașov și Timișoara, în Piața Universității — locul unde ne vom întâlni din nou pe 9 mai și în Piața Victoriei! Ca de atâtea ori în trecut, și poate mai apăsat de fiecare dată, suntem astăzi dezamăgiți de politicienii cărora le-am acordat încrederea noastră”, au transmis organizatorii Asociația MEA şi Rezistența, pe Facebook.

La eveniment participă și Oana Țoiu, ministrul de Externe, și Dan Barna, europarlamentar USR.

„Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării!”, au mai precizat organizatorii.

Ei au mai anunțat că vor pleca, sâmbătă seara, în marș din Piața Universității către Piața Victoriei.

Apelul lui Tudor Chirilă: „Sǎ ciocnim un păhărel pentru România în Europa”

Actorul și muzicianul Tudor Chirilă și-a invitat prietenii și fanii să participe la mitingul pro-Europa.

„În 1950, pe 9 mai, Robert Schumann, ministrul de externe al Franței, propunea ceva istoric. Unirea piețelor de oțel şi cǎrbune ale Franței şi Germaniei printr-o autoritate supranaționalǎ. Era primul pas spre ceea ce e astǎzi Uniunea Europeanã. Declarația Schumann. Şi un pas cǎtre securizarea pãcii pentru cǎ oțelul și cǎrbunele erau materiile prime ale industriilor militare. Puse sub control comun industriile deveneau interdependente niciun stat nu putea sǎ demareze industrializare de rǎzboi pentru cǎ cedase voluntar o parte însemnatǎ a controlului. Astǎzi sǎrbǎtorim ziua Europei”, a precizat artistul.

El a mai adăugat că de când România este în Europa, țara a contribuit cu mai puține fonduri la bugetul Uniunii decât a primit.

„Din 2007 pânǎ acum suntem pe plus cu vreo 60 de miliarde. Şi totuşi, existǎ public care crede cǎ ar trebui sǎ ieşim din UE. Nu mǎ apuc. eu sǎ fac acum o listǎ cu beneficiile aderǎrii la UE. Oamenii care viziteazǎ pagina asta le ştiu, iar românii din diaspora le ştiu şi mai bine. Dacǎ a fost o frânǎ în calea dezvoltǎrii noastre aia a fost corupția şi eternul FSN. Le vedem în acțiune în forțǎ zilele astea”, a mai spus Tudor Chirilă.

El i-a invitat pe „cei care vor sǎ se bucure de faptul cǎ aparținem de UE” să participe la miting.

„PS. Euroscepticii se pot bucura astǎzi de marşul dictatorului Putin, de la Moscova, i-a dat voie Zelenski sǎ-l facǎ. Celebreazǎ victoria URSS în al doilea rãzboi mondial, dar nu reuşesc sǎ celebreze victoria asupra Ucrainiei, stat pe care Rusia l-a invadat în 2022.

PS2. Sǎ ciocnim un pǎhǎrel pentru România în Europa.

PS 3. Pe 10 mai Carol 1 a promulgat prin lege independența României, dar declarația s-a consemnat cu o zi înainte în Parlament. O coincidențǎ frumoasǎ”, a mai scris Chirilă.

Este organizat și un miting pro-Călin Georgescu

În același timp, este organizat în Piața Universității și un miting pro-Călin Georgescu, despre care organizatorii susțin că au autorizație până la ora 22:00.

„Călin Georgescu este persecutat politic”, era scris pe o pancartă.