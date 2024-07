În contextul recentelor atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, vizibile de pe teritoriul României, în mediul online au circulat în ultimele zile înregistrări video cu loviturile asupra țării vecine, alături de mesaje conform cărora România a doborât drone rusești.

„Un stat NATO a început să doboare drone rusești deasupra spațiului aerian ucrainean. O nouă înregistrare video arată tunuri antiaeriene autopropulsate românești Gepard care doboară drone sinucigașe rusești peste râul care separă România de Ucraina, în apropiere de Ismail. România a fost nevoită să acționeze după ce cel puțin o dronă sinucigașă a lovit la 11 km adâncime pe teritoriul său și alte drone zburau în direcția sa”, scrie într-o postare publicată pe contul Visegrad 24, de pe rețeaua X .

