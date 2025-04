Piesa interpretată este «Vexations» de Erik Satie

Aproximativ 150 de persoane au plătit pentru a rămâne pe durata întregului concert maraton. Un purtător de cuvânt al South Bank a declarat că 92% din biletele pentru întreaga durată a concertului fuseseră vândute.

Compoziția, scrisă în 1893, durează între un minut și două minute când este interpretată o singură dată. Însă o notă a lui Satie pe manuscris sugerează interpretarea ei de 840 de ori la rând.

Levit a mai interpretat această piesă înainte, într-un concert de 15 ore și jumătate transmis în direct din apartamentul său din Berlin în timpul pandemiei de COVID-19.

Spectacolul, mai mult decât muzică

Pentru mulți spectatori, evenimentul a fost mai puțin despre muzică și mai mult despre performanță. Designul scenic a inclus dezasamblarea pieselor scenei modulare și transformarea lor în scaune sculpturale.

Dave Hallberry, un spectator de 69 de ani: „Unul dintre aspectele care m-au surprins a fost cât de puțin memorabilă era piesa respectivă. Chiar și acum, după o oră de ascultare, nu cred că aș putea să o cânt.”

Abramović a colaborat cu designerul de lumini Urs Schönebaum pentru a crea un efect de oglindă deasupra pianului. Clare Maleeny, o spectatoare de 24 de ani, a spus: „Îmi plimbam privirea între oglindă și scenă. Era ca într-o transă.”

O provocare de rezistență

Atât pentru public, cât și pentru Levit, spectacolul reprezintă o încercare de rezistență. Pianistul a avut doi asistenți pe scenă care i-au adus mâncare și i-au șters fruntea.

În ceea ce privește confortul artistului, mulți spectatori și-au exprimat îngrijorarea. Dave Hallberry a comentat: „Scaunul nu era foarte confortabil. Mă așteptam să aibă un scaun de birou confortabil sau ceva similar.”

Într-un interviu anterior acordat celor de la The Guardian, Abramović a spus că scaunul poate fi transformat într-un pat, „pentru ca el să poată sta întins lângă pian timp de 10 sau 15 minute, dacă simte nevoia”.

Spectatorii sunt hotărâți să rămână până la final

Mulți dintre cei prezenți și-au exprimat dorința de a rămâne până la sfârșitul celor 16 ore de spectacol. Jacob Povey, un asistent medical de 29 de ani, a declarat: „Este o ocazie unică, care se întâmplă o dată în viață. Am rezistat cinci ore la instalația cinematografică The Clock a lui Christian Marclay, așa că știu că am ceea ce îmi trebuie pentru un astfel de lucru.”

Nick Manrique, un student doctorand de 26 de ani, a adăugat: „Va trebui să plec pentru pauze la toaletă, să mănânc și altele, dar sunt încăpățânat – sunt destul de hotărât să rămân până la final.”

Acest spectacol unic în Marea Britanie promite să fie o experiență memorabilă atât pentru artist, cât și pentru public, testând limitele rezistenței și ale percepției muzicale.

