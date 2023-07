„IT-ul, nu a existat nicio discuţie şi nu va exista de scoatere a facilităţilor de la IT. Este o minciună şi o dezinformare faptul că cineva a luat în discuţie. IT are o scutoire la impozitul pe venit, nu va exista o discuţie de scoatere a acestei facilităţi la IT şi nici nu a existat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a menţionat că la construcţii şi la agricultură, există facilităţi în funcţie de venit, care vor fi scoase treptat până în 2026.

„Acolo avem facilităţi în ceea ce priveşte impozitul pe venit dar şi CASS. CASS înseamnă sănătate. Vrem să sănătate, dar nu încasăm. Nu vom lua o măsură până când nu ne vom aşeza cu actorii principali la masă”, a transmis Marcel Ciolacu.

Potrivit premierului, nu este sigur că facilitățile din construcții sau agricultură vor fi eliminate până la finalul anului, însă ca să nu „îndreptăm țara spre un dezastru, într-un blocaj total”, vor fi scoase până cel târziu în 2026.

„Sunt lucruri pe care trebuie să ni le asumăm, indiferent dacă deranjează sau nu, pentru că nu o fac pentru mine sau pentru Guvern, o facem pentru ce ne-am asumat în faţa Europei”, a explicat Marcel Ciolacu.

Premierul a dezvăluit că, pe această temă, avut deja o primă întâlnire cu ministrul Finanţelor, împreună cu fostul premier Nicolae Ciucă cu fostul ministru al Finanţelor.

Recomandări Rezultate BAC 2023 – edu.ro. Iată notele la Bacalaureat pe județe

De asemenea, Marcel Ciolacu a menţionat că,”nu crede că este oportun să introducă taxe noi, pentru că este un lucru care nu se face când există încă o criză economică”.

FOTO: Hepta

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Anunț important pentru pensionarii din România. Cei care primesc banii pe card vor fi nevoiți să facă asta

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Ce notă a luat Mircea Badea la Bacalaureat: ”Am crezut că este o greșeală”

Știrileprotv.ro Câți copii ucraineni a luat „Mama Rusie” de la începutul războiului

Observatornews.ro Rezultate Bac 2023. Edu.ro a publicat notele la Bacalaureat

Orangesport.ro VIDEO | Transfer rezolvat de FCSB! "Se întâmplă, ne părăseşte". Lacrimi la plecarea fotbalistului acontat de Gigi Becali. Vine pentru a fi titular

Unica.ro 'Te făcea să te simți ca ultimul om, te umilea prin gesturi fizice. N-am uitat niciodată'. Prin ce a trecut Ramona Pauleanu în liceu