Marcel Ciolacu și Ionel Arsene au fost surprinși împreună la un hotel de lux din Italia

Fostul premier Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, fost lider PSD și condamnat la închisoare pentru corupție, au fost fotografiați împreună la finalul lunii iunie 2026, în timpul unui sejur petrecut la Villa Cortine Palace, un hotel exclusivist situat pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, informează sursa citată mai sus.

Cei doi au fost fotografiați de un martor ocular care a preferat să rămână anonim. În imaginile publicate de Hotnews.ro se vede cum cei doi foști colegi de partid iau micul-dejun pe terasa hotelului Villa Cortine Palace în dimineața zilei de 25 iunie 2026. Politicienii ar fi fost însoțiți și de alte persoane, printre care membri ai familiei, însă fețele acestora au fost blurate din respect pentru intimitatea lor.

Cât costă o noapte de cazare la Villa Cortine Palace

Hotelul de lux Villa Cortine Palace, amplasat în apropierea localității Sirmione, pe malul Lacului Garda, este cunoscut pentru tarifele sale ridicate. Prețurile pentru o cameră în sezonul de vară încep de la 800 de euro pe noapte și pot ajunge până la 1.600 de euro pentru o cameră cu terasă și vedere la lac, după cum arată tarifele disponibile pe Booking.com.

Sirmione, o destinație turistică de top din Italia, atrage anual peste 1,3 milioane de vizitatori, având o populație locală de aproximativ 8.450 de locuitori.

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Ionel Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență

Marcel Ciolacu, în prezent președintele Consiliului Județean Buzău, a fost anterior lider al PSD și premier al României. De cealaltă parte, Ionel Arsene a fost președintele Consiliului Județean Neamț, dar și lider al PSD Neamț, înainte de a fi condamnat în martie 2023 la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență.

Arsene a fugit însă din România înainte de pronunțarea sentinței și a ajuns pe lista persoanelor urmărite internațional. Conform unui referat al procurorilor DNA, citat de Digi 24 la acel moment, Arsene ar fi fost implicat în fapte de corupție care ar data de mai bine de un deceniu.

Acesta ar fi primit 100.000 de euro mită de la fostul primar PDL Gheorghe Ștefan, în schimbul promisiunii de a influența deciziile Agenției Naționale de Integritate. De asemenea, în 2015, pe când era deputat, Arsene ar fi solicitat un comision de 5% dintr-un contract public în valoare de 60 de milioane de lei.

Ionel Arsene a fugit în Italia înainte să se pronunțe sentința și a ajuns pe lista persoanelor urmărite internațional

Deși Curtea de Apel Brașov a emis o decizie definitivă de condamnare, Arsene a părăsit România înainte de pronunțarea acesteia și s-a stabilit în Italia. În noiembrie 2023, ministrul Justiției de atunci, Alina Gorghiu, anunța că autoritățile italiene au decis extrădarea lui Arsene.

Totuși, procedura a fost suspendată de instanța din Bari, după ce avocații săi au invocat probleme grave de sănătate și condițiile precare din închisorile românești.

În 2025, Curtea Supremă din Italia a respins apelul procurorului general din Bari privind extrădarea lui Arsene, iar fostul lider PSD a rămas în Italia pentru a urma tratamente medicale, potrivit Bari Today.

Marcel Ciolacu: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”

Contactat de sursa citată mai sus pentru a comenta asupra întâlnirii cu Ionel Arsene, Marcel Ciolacu nu a oferit niciun răspuns. Miercuri, jurnaliștii l-au abordat pe actualul președinte al Consiliului Județean Buzău la intrarea în instituție.

Întrebat despre întâlnirea din Italia, Ciolacu a declarat: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

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