UPDATE ora 17.00: Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura la prezidențiale.

„Am decis astăzi să candidez pentru funcția de președinte al României! Le voi cere colegilor mei, la Congresul PSD din 24 august, să îmi ofere, prin votul lor, onoarea de a lupta pentru toți cei care, în ultimii 20 de ani, nu s-au simțit reprezentați, nu s-au simțit auziți și care și-au pierdut speranța într-un Președinte al TUTUROR, care să se bată pentru drepturile întregii societăți!”, a transmis premierul și președintele PSD pe Facebook.

El a adăugat că astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate și echilibru: „Românii au nevoie de siguranța că muncind pot avea un trai mai bun. Țara are nevoie de un președinte căruia îi pasă de toți românii. Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat președinția PSD într-un moment foarte dificil și, împreună cu colegii mei, am reușit să recâștigăm încrederea oamenilor”.

***

Știrea inițială: Marcel Ciolacu îşi va anunţa oficial astăzi, 20 august, candidatura la alegerile prezidenţiale, prin intermediul unui mesaj video, dar mai întâi a transmis un mesaj intern membrilor partidului, în format audio, în care a susținut că a vrut ca aceștia să afle decizia de la el, nu de la televizor, a transmis news.ro.

Iată mesajul inițial transmis de liderul PSD membrilor de partid, în format audio:

„Vă salut, sunt Marcel Ciolacu. După ce m-am consultat cu foarte mulţi dintre dumneavoastră, am luat decizia să candidez la preşedinţia României. Am vrut să aflaţi asta de la mine şi nu de la televizor, pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România, aşa cum am arătat la toate alegerile din acest an. Sunt sigur că, împreună, vom reuşi să recâştigăm preşedinţia, după 20 de ani. Sâmbătă, la Congres voi prezenta planul meu pentru România. Sper din toată inima să îmi acordaţi onoarea de a lupta în numele dumneavoastră şi al românilor, pentru a câştiga alegerile prezidenţiale. România are nevoie de stabilitate şi echilibru. Contez pe voi toţi şi vă aştept alături de campania noastră. Vă mulţumesc!”

Totodată, liderul PSD a filmat și un clip video alături de mai mulţi membri ai PSD, la sediul partidului, în care va face anunţul oficial privind candidatura la prezidenţiale, potrivit sursei citate.

Anunţul vine cu patru zile înainte de Congresul PSD în care se va alege noul preşedinte al formaţiunii şi va fi validat candidatul la alegerile prezidenţiale.

În urmă cu o zi, Ciolacu a anunţat lansarea unei platforme program de dezvoltare a României care să plece de la ideile venite de la oamenii obişnuiţi, el precizând că este momentul ca priorităţile reale ale românilor să se reflecte în acest plan pe baza căruia să administreze ţara în următorii 4 ani.

Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au decis pe 4 iulie calendarul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primul tur al prezidențialelor va fi pe 24 noiembrie, al doilea tur pe 8 decembrie, iar alegerile parlamentare vor fi pe 1 decembrie.

