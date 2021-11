„Așa cum am discutat cu Partidul Național Liberal, am început să lucrăm la programul de guvernare. Astăzi am luat-o pe domenii. Transporturi, Agricultură, Finanțe, Economie, Energie și am făcut un mixt între oameni politici și specialiști să rămână la sediu și să lucreze. De mâine, o să extindem și pe celelalte domenii, astfel încât săptămâna viitoare să avem programul de guvernare finalizat”, a declarat Marcel Ciolacu la sediul PSD din Kiseleff.

Și a continuat: „Există două abordări. Avem un buget, avem o execuție bugetară la 9 luni și o așteptăm pe cea la 10 luni, să vedem resursele financiare, ce se poate face în aceste ultime două luni ale anului. Pe urmă, va porni o construcție a bugetului pe anul viitor”.

Vom căuta soluții pentru aceste măsuri, cât de sustenabile sunt, și în economie, și în realitatea românească. Sunt priorități ale Partidului Social Democrat și ale românilor. Marcel Ciolacu, președinte PSD:

Liderul Opoziției a precizat că nu s-a discutat în interiorul PSD nume de miniștri pentru o viitoare guvernare cu PNL și a adăugat că „trebuie să vedem dacă putem face un program de guvernare comun, în acest moment”.

Întrebat dacă din viitorul guvern PNL – PSD ar putea face parte Mihai Tudose sau Mihai Grindeanu, Marcel Ciolacu a răspuns că „este foarte posibil”, dar că încă nu s-a luat o decizie la nivelul partidului.

Pe 2 noiembrie, premierul demis Florin Cîțu a anunțat că membrii partidului au decis prin vot flexibilizarea mandatului, adică PNL va negocia și cu PSD, și cu USR pentru formarea unui nou guvern. „Premierul va fi de la PNL, noi vom da premierul”, a mai menționat el.

Pe 4 noiembrie, delegațiile PNL și PSD s-au întâlnit la Parlament pentru a discuta o colaborare pentru formarea viitorului guvern.

