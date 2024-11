Ciolacu a respins aceste acuzații, susținând că toate deplasările sale au fost achitate din fonduri proprii.

„Din ce anume să-mi dau demisa? Sau de ce să-mi dau demisia? Noi vorbim aici de o călătorie a mea în zona privată, pe banii privați ai mei, cu plăți ale mele din contul personal. Nu vorbim aici de bani publici. Eu nu am văzut niciun document care să ateste că acel avion a fost închiriat de o companie anume”, a declarat Ciolacu.

Acesta a încercat să spună că totul este un atac politic care i-a afectat familia: „Eu mă bucur mult că fiul meu nu a fost suficient de afectat de toate aceste atacuri. Ieri a luat și examenul de rezidențiat, va fi doctor și promit familiei mele că niciodată n-o să-i mai atrag într-un asemenea tip de campanie”.

Marcel Ciolacu ar trebui să își dea demisia, spun la unison mai mulți politicieni, după dezvălujirile G4media.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, afirmă că Marcel Ciolacu trebuie să îşi dea demisia şi să iasă din politică, acuzându-l că a minţit de mai multe ori cu bună ştiinţă. Preşedintele USR, Elena Lasconi, candidat al formaţiunii în alegerile prezidenţiale, a cerut, de asemenea, demisia premierului.

„În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu şi-n călătorii cu WizzAir, am avut şi cadourile mele făcute fiului. Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viaţa mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând, în acea perioadă nu eram prim-ministru. Şi eu, ca şi toată lumea, avem şi o viaţă privată (…) nu suntem o familie care face excese. Vorbim de context, de campanie electorală”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu, potrivit Știrile ProTV.

Recomandări Marcel Ciolacu a anunțat data la care România va intra în Schengenul terestru, după întâlnirea cu Mark Rutte

Deși aceștia au negat că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, companie intrată între timp în insolvență,, cu toții figurează împreună cu copiii lor în documentul de zbor (gendec) din data de 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București.

La acea dată politicienii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Costul fiecărei curse este de aproximativ 30.000 de euro

Zborul din luna mai, dezvăluit în premieră joia trecută de G4Media.ro, a fost confirmat de publicația de specialitate Boarding Pass.

Aceasta a scris pe Facebook că un avion privat a zburat pe ruta București-Nisa-București între 27 și 30 mai 2022. Zborul Țiriac Air cu număr de identificare TIH4C a zburat de la București pe data de 27 mai 2022 la ora 15.12 și a aterizat la Nisa (Franța) la ora 17.15.

A revenit în România pe data de 30 Mai (decolare de la Nisa la ora 6.30, aterizarea la București la ora 8.16). În total 5 zboruri dus-întors cu destinația Nisa efectuate în perioada martie – octombrie 2022, au fost documentate de G4media, dar nu în toate au fost prezenți și liderii PSD.

Marcel Ciolacu a negat vehement informația și susține că nu s-a deplasat niciodată la Nisa.

Recomandări Elena Mateescu, șefa ANM, despre episodul de iarnă care lovește România: „De joi, se va răci semnificativ”

„În 2022 am fost în Franța? La Nisa? Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu. E nume de aromân. Ciolacu însemnând ciung de mână dreaptă. Cred că de aici vine numele de Ciolacu. Cred că mă confundați. Vorbim totuși de bani publici. Nu înțeleg, v-aș răspunde detaliat. Nu știu de o deplasare a mea la Nisa”.

Alfred Simonis susține, la rându-i, că nu a fost în nicio vacanță alături de familia Ciorbă-Vicol. „Nu am călătorit niciodată cu un avion privat plătit de familia Ciorbă-Vicol sau Nordis. Întotdeauna când am călătorit, a fost pe banii mei. Restul nu sunt chestiuni de interes public”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News