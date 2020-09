Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat, marți, pe Facebook, că este atent la tot ce se întâmplă în contextul alegerilor și a avertizat că nu va tolera „nicio abatere de la lege”.

„Chiar dacă alegătorii și-au exprimat deja votul, procesul electoral nu a luat sfârșit. Vom rămâne vigilenți la respectarea legii, astfel încât acest scrutin să reflecte în mod fidel și categoric voința românilor din 27 septembrie.

Disperarea unor candidați că au pierdut fotoliul de primar sau alegerile pentru consilii nu trebuie să conducă la încălcarea legii, la fraude electorale. Este o chestiune de respect față de alegători, să știi să pierzi cu demnitate”, a scris Marcel Vela.

„Sunt în politică de peste 30 de ani, am candidat, am pierdut sau am câștigat, dar am rezistat în toți acești ani pentru că de fiecare dată am respectat decizia electoratului. Asta înseamnă democrație, asta înseamnă normalitate! Știu că rezistența la schimbare poate fi mare, dar acesta este votul, este voința generațiilor pe care noi le-am crescut”, a adăugat acesta.

Respectați votul, respectați legea! Toate sesizările de fapte penale au fost înregistrate la parchetele competente si anchetele sunt efectuate sub îndrumarea procurorilor. Îi asigur pe toți românii că suntem hotărâți ca, în toate situațiile în care au fost semnalate încălcări ale legii, să facem lumină și să aflăm adevărul. Marcel Vela, ministrul de interne:

Ministrul de interne a anunțat că „sunt deja trei persoane reținute pentru comiterea de fapte ilegale în contextul alegerilor locale și alte câteva sute de persoane cercetate”.

