Progrese în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina

Conform declarațiilor Secretarului de Stat, „după trei ani de impas și lipsa dialogului, aceasta este prima dată când pare să existe o mișcare” în direcția rezolvării conflictului.

Rubio a evidențiat schimbarea de abordare față de administrația anterioară, menționând că acum se discută despre „căi de încheiere a războiului”, în loc de simpla continuare a finanțării Ucrainei. El a adăugat că, deși procesul este complex și va necesita timp, se fac progrese reale.

„Nu sunt eu cel care spune asta. Practic fiecare lider prezent astăzi a afirmat acest lucru în fața camerelor, și o spun dintr-un motiv, pentru că este adevărat și sunt martori și au făcut parte din acest proces”, a declarat Rubio, conform sursei originale.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Un aspect important discutat a fost posibilitatea ca Ucraina să încheie alianțe de securitate cu alte țări după încheierea conflictului. Rubio a explicat că acest drept al Ucrainei a fost recunoscut pentru prima dată și de partea rusă, sub presiunea Președintelui Trump.

„Lucrăm cu aliații noștri europeni, și țări non-europene de altfel, pentru a construi o astfel de garanție de securitate. Lucrăm la asta chiar acum”, a afirmat Secretarul de Stat, subliniind importanța acestui aspect pentru viitorul Ucrainei.

Schimbări în sprijinul militar pentru Ucraina

Rubio a evidențiat o schimbare semnificativă în modul în care Ucraina primește sprijin militar. În loc să primească arme și bani, acum Ucraina cumpără armament, iar țările europene plătesc prin intermediul NATO.

„Nu mai dăm Ucrainei arme. Nu mai dăm Ucrainei bani. Acum le vindem arme, iar țările europene plătesc pentru ele prin NATO”, a explicat Rubio.

Secretarul de Stat a confirmat că a fost prezent la conversația telefonică dintre Președintele Trump și Președintele Putin. În urma acestei discuții, s-a propus o întâlnire între Zelenski și Putin, un pas fără precedent în procesul de pace.

„Dacă aceasta decurge bine, sperăm că următoarea întâlnire va fi între Președinții Putin, Trump și Zelenskyy, unde sperăm să finalizăm un acord”, a declarat Rubio, subliniind importanța acestor pași diplomatici.

Provocări în negocierile de pace

Rubio a recunoscut că există provocări semnificative în procesul de negociere, în special în ceea ce privește problema teritoriilor ocupate. El a subliniat necesitatea de a oferi spațiu de manevră negociatorilor și importanța compromisului din partea ambelor părți.

„În orice negociere pentru a pune capăt unui război sau oricărui conflict, va fi nevoie ca ambele părți să primească, dar și să cedeze. În esență, o parte nu va obține 100% aici”, a explicat Rubio, conform sursei originale.

Rolul unic al lui Donald Trump

Secretarul de Stat a subliniat rolul crucial al Președintelui Trump în acest proces de pace, descriindu-l ca fiind singurul lider mondial capabil să faciliteze dialogul între toate părțile implicate.

„Președintele Trump este singurul lider din lume – recunoscut de toți europenii – singurul lider din lume care poate vorbi cu amândoi și îi poate aduce pe amândoi la o întâlnire”, a afirmat Rubio, evidențiind importanța acestei capacități diplomatice.

