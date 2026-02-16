Vizita are loc pe fondul tensiunilor politice din regiune

Vizita lui Rubio în Ungaria vine în contextul apropierii alegerilor din 12 aprilie, unde Orbán și partidul său Fidesz se confruntă cu o competiție acerbă. Trump și-a exprimat deschis sprijinul pentru liderul maghiar, descriindu-l într-o postare pe Truth Social drept „un lider cu adevărat puternic și puternic” și „un adevărat prieten”.

Rubio a vizitat anterior Slovacia și a participat la Conferința de Securitate de la München, încercând să consolideze relațiile energetice cu țările din Europa Centrală. Atât Slovacia, cât și Ungaria sunt conduse de guverne eurosceptice, critice față de sprijinul pentru Ucraina.

Politicile lui Orbán și controversele din jurul lor

Considerat un aliat al președintelui rus Vladimir Putin în Uniunea Europeană, Viktor Orbán a menținut relații strânse cu Kremlinul, în ciuda războiului din Ucraina. În același timp, legăturile sale cu mișcarea MAGA din SUA, inițiată de Trump, au atras atenția conservatorilor americani. Liderul maghiar a fost lăudat pentru politicile sale anti-imigrație și poziția fermă împotriva drepturilor LGBTQ+.

În 2015, Ungaria a construit un gard la granița sudică pentru a opri valul de refugiați din Siria și alte regiuni. De asemenea, guvernul Orbán a aprobat măsuri restrictive, precum interzicerea adopțiilor și căsătoriilor între persoanele de același sex și folosirea tehnologiei de recunoaștere facială pentru identificarea participanților la evenimente LGBTQ+.

Planuri energetice comune

Acordul nuclear semnat luni prevede cooperarea dintre SUA și Ungaria în dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) și gestionarea combustibilului uzat. Ungaria și-a exprimat intenția de a construi până la 10 astfel de reactoare, un proiect cu o valoare estimată de 20 de miliarde de dolari. De asemenea, Orbán a anunțat un acord cu compania americană Westinghouse pentru furnizarea de combustibil nuclear către centrala Paks I, construită de Rusia.

În noiembrie 2025, Orbán s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă, obținând o scutire de la sancțiunile SUA pentru achizițiile de energie rusească. Această decizie a fost criticată de oficialii europeni, care încearcă să reducă dependența UE de resursele energetice ale Rusiei.

Budapesta, centru al conservatorilor înainte de alegeri

Budapesta a devenit un punct de atracție pentru conservatorii americani, găzduind ediții succesive ale Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC). O nouă ediție a fost reprogramată pentru martie 2026, cu puțin timp înainte de alegerile din Ungaria. Observatorii politici consideră că această mișcare ar putea oferi un impuls campaniei lui Orbán, care se află în spatele opoziției în sondaje.

Deși detaliile complete ale acordului nuclear nu au fost publicate, colaborarea dintre SUA și Ungaria evidențiază importanța geopolitică a regiunii în contextul relațiilor internaționale tensionate.

