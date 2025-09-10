Studiul ADAPT

Testul măsoară biomarkerul p-tau217, care indică prezența proteinelor anormale asociate cu Alzheimer. Acesta va fi utilizat în completarea testelor cognitive tradiționale, care pot duce la erori de diagnostic în stadiile incipiente.

Cercetarea, numită Alzheimer’s Disease Diagnosis and Plasma p-tau217 (ADAPT), este condusă de University College London și sprijinită de organizații precum Alzheimer’s Research UK și Alzheimer’s Society. Participanții vor fi recrutați din 20 de clinici de memorie din întreaga țară.

Profesorul Jonathan Schott de la University College London a declarat: „Suntem încântați să primim participanți în cadrul studiului ADAPT. Acesta este o parte esențială a Blood Biomarker Challenge, care sperăm că ne va duce mai aproape de o revoluție în modul în care diagnosticăm demența.”

Impactul asupra diagnosticului

În prezent, diagnosticul precis al bolii Alzheimer necesită tomografii PET specializate sau puncții lombare, proceduri costisitoare și invazive. Doar 2% dintre pacienți ajung să beneficieze de aceste teste „standard de aur”.

Noul test de sânge, care costă aproximativ 100 de lire sterline, ar putea crește acuratețea diagnosticului de la 70% la peste 90%. Acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra vieții pacienților și a familiilor lor.

Profesoara Fiona Carragher, director de politici și cercetare la Alzheimer’s Society, a subliniat importanța unui diagnostic precoce: „Studiul nostru recent, Lived Experience Survey, a arătat că doar o treime dintre persoanele cu demență au considerat pozitivă experiența procesului de diagnostic, în timp ce mulți au spus că se temeau să primească un diagnostic. Ca urmare, prea des demența este diagnosticată târziu, limitând accesul la sprijin, tratament și oportunități de planificare a viitorului.”

Desfășurarea studiului

Jumătate dintre participanții la studiu vor primi rezultatele testului de sânge în termen de trei luni, iar ceilalți după 12 luni. Cercetătorii vor analiza impactul acestor rezultate asupra procesului de diagnostic, a deciziilor privind investigațiile suplimentare și a calității vieții pacienților.

Dacă studiul va fi considerat un succes, testul de sânge ar putea deveni o parte standard a diagnosticului pentru Alzheimer. Acest lucru ar putea fi crucial în contextul dezvoltării de noi tratamente pentru stadiile incipiente ale bolii.

Importanța diagnosticului precoce

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, caracterizată prin acumularea a două proteine anormale în creier: amiloid și tau. Aceste proteine pot începe să se acumuleze cu până la 20 de ani înainte de apariția simptomelor vizibile.

Un diagnostic precoce și precis poate oferi pacienților și familiilor lor timp prețios pentru a planifica viitorul și pentru a accesa tratamente și servicii de suport. De asemenea, poate deschide calea către participarea la studii clinice pentru noi terapii.

O echipă de cercetători de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Craiova a făcut un pas important pentru a înțelege modul în care creierul poate fi ajutat să elimine substanțele toxice care duc la apariția Alzheimer.

