Un reprezentant al Downing Street 10 a confirmat că din moment ce Regatul Unit este în continuare parte a Uniunii Europene se ia în calcul varianta organizării de alegeri și că pregătirile vor fi anulate dacă Marea Britanie va ieşi din UE până în ajunul votului.

„Ca un guvern responsabil, astăzi am făcut paşii necesari ceruţi de lege, în cazul în care va trebui să participăm. Acești pași includ stabilirea oficială a datei de 23 mai ca zi pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în Regatul Unit.

Rămâne intenţia guvernului de a părăsi UE cu un acord şi de a adopta legislaţia necesară înainte de 22 mai, în aşa fel încât să nu participăm în alegerile parlamentare europene”, a declarat un purtător de cuvânt de la Biroul prim-ministrului, citat de CNN.

Stabilirea datei alegerilor electorale și începerea pregătirilor vine în aceeași zi în care Theresa May are mai multe vizite cu lideri europeni, la Berlin şi, ulterior, la Paris. Vizitele au loc cu o zi înaintea summitului de miercuri la care liderii celor 27 de state membre UE rămase vor decide dacă cererea lui May pentru încă o amânare a Brexitului până pe 30 iunie va fi aprobată.

Dacă UE nu va fi de acord cu această amânare, Regatul Unit va părăsi blocul comunitar pe 12 aprilie, fără un acord, scenariu despre care afacerişti şi economişti au avertizat că va aduce haos.

Citește și: Augustin Lazăr: „Nu am colaborat cu Securitatea. Doresc să exprim scuze instituționale pentru practicile discutabile dinainte de ’89”

Citește mai multe despre Alegeri europarlamentare și BREXIT pe Libertatea.