„Voi sărbători într-un mediu cât se poate de restrâns, cu băiatul meu, care a venit de la Londra, cu fiica mea şi cu soţia, şi cu o pulpă de mistreţ gătită de soţia mea care găteşte vânatul foarte bine. Băiatul meu (Alexandru Găitan – n.r.) a venit special de la Londra să mă serbeze. Lui, din fericire, i-a plăcut cartea – este finanţist la Londra, iar fiica mea (Gloria Găitan – n.r.) este actriţă.

Deci, vom sărbători într-un mediu restrâns pentru că acum câteva luni de zile am serbat şi 45 de ani de căsnicie şi, dacă o ţinem tot aşa în petreceri, nu ştiu unde o să ajungem. Aşadar, voi petrece în familie”, a declarat Vladimir Găitan pentru Agerpres.

”Sunt puţin şocat de ce se întâmplă în jurul meu”

Actorul a spus că s-a retras de pe scenă, dar a recomandat-o cu mare bucurie pe fiica sa, care poate fi văzută în spectacolul „Nunta lui Krecinski”, în regia lui Mihai Bendeac.

”Sunt puţin şocat de ce se întâmplă în jurul meu şi am preferat să mă retrag. Mă bucur de cei doi copii şi de soţia mea scumpă şi dragă şi îmi ajung. (…) Pe fiica mea o puteţi vedea la Teatrul de Comedie în ‘Nunta lui Krecinski’, un spectacol excelent. Împreună nu o să ne mai vedeţi pe scenă. Am jucat în ‘Soare pentru doi’ şi a fost un succes extraordinar”, a mărturisit Găitan. Recomandări Micile prinţese din hambar. România anului 2020: într-un sat din Dâmboviţa, o familie cu cinci copii locuiește într-un siloz C.A.P.

Alexandru Găitan, fiul actorului, a menţionat că îşi doreşte pentru tatăl său multă sănătate şi cât mai multe adunări de familie.

Potrivit playtech.ro, actorul Vladimir Găitan poartă cu sine, de aproape 30 de ani, o boală cumplită, cancer al sângelui. An de an, maestrul face transfuzii de sânge și citostatice la spitalul Fundeni, dar are și o schemă de tratament medicamentos pe care trebuie să o respecte cu sfințenie.

Fiul vrea să-l mute la Londra

Alexandru Găitan a recunoscut că a încercat să-l convingă pe tatăl său să se mute la Londra, dar „este mult prea legat de lumea de aici şi de prieteni” şi din acest motiv a preferat să meargă în Anglia doar în vizită.

Alexandru s-a declarat mândru că este fiul lui Vladimir Găitan.

E o mândrie, în primul rând, că tatăl meu este Vladimir Găitan. (…) Am crescut între nişte valori ale teatrului românesc. Să stai la gura sobei şi să-l asculţi pe Ştefan Iordache, Gheorghe Dinică, Marinuş Moraru şi pe tata povestind, spunând glume, şi tu, la 6 ani, la 8 ani, la 10 ani, să stai şi să caşti gura este fascinant”. Alexandru Găitan, fiul lui Vladimir Găitan:

Profesional, mi-am dorit o detaşare, să încerc să pot să-mi fac o carieră pe forţele proprii şi că nu am fost, cum se zice în România, ajutat de părinţi sau că am reuşit datorită părinţilor. Dar meritul este şi al lor pentru că mi-au oferit o educaţie care mi-a permis după aceea să construiesc în continuare”, a povestit Alexandru Găitan pentru sursa citată.

