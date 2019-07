De Andreea Radu,

„Primesc, de ieri, în continuu, mesaje legate de cazul de la Caracal. Unii mi-au spus că le e scârbă de mine, unii că ar trebui să-mi fie rușine, alții, pe un ton superior, mă întrebau ce mai am de zis acum? Cum le mai iau eu apărarea polițiștilor?

Am să le răspund acum:

Dacă eu am vreo vină în acest caz, tu, omule care te revolți trimițându-i mesaje lui Godină (un simplu agent de poliție) ești cel puțin la fel de vinovat ca mine. Așa ai simțit că ai luat atitudine? Trimițându-mi mie mesaje să mă înjuri și să mă cerți?



În cazul în care nu știai, eu nu am nicio putere de decizie în acest minister, nu eu i-am făcut polițiști pe cei implicați în caz, nu eu l-am trimis pe procurorul ăla să aștepte după mandate.



Cu toate astea, m-am simțit ieri groaznic și mi-am căutat vina. Am și găsit-o. Nu am făcut mai mult pentru a schimba ceva. Asta deși am ieșit la proteste riscând mult mai mult decât cei care îmi trimit mesaje spunându-mi să imi fie rușine. Dar da, îmi este rușine și nu am ce să spun în apărarea colegilor care au ajuns la o adresă la 19 ore de la un apel. Simt aceeași revoltă ca mulți dintre voi”, a scris Marian Godină pe mariangodina.ro.

Polițistul a mai spus că l-a întrebat cineva ce făcea dacă era acolo cu un

procuror și îi zicea să nu intre în casa suspectului până la ora 6.

„Nu ar fi ușor să fac pe viteazul și să spun acum de pe margine că eu aș fi intrat oricum? Poate că i-aș fi dat și o palmă procurorului ca să se dea la o parte? Exclus.

Aș fi făcut asta doar dacă s-ar fi auzit țipete din casă. Asta ar fi făcut și cei care erau acolo, nu am niciun dubiu. Oameni buni, orice polițist, cât ar fi de idiot, ar intra într-o casă din care se aud țipete în condițiile astea, mai ales că are lege care îl acoperă. Ba mai mult, ar fi intrat chiar dacă nu era o lege care să-i dea dreptul ăsta”, a mai spus Godină.

Brașoveanul a continuat, spunând: „Nu vă bucurați de demisii și demiteri. E praf în ochi, lucrurile nu se vor schimba prea curând.

Și nu uitați: societatea are exact instituțiile pe care le merită, cu oameni proveniți din rândurile ei. Tot societatea e cea care se bucură când un deștept vrea să interzică radarele, cea care a stat pasivă la măcelărirea legilor, cea care acceptă să fie condusă de agramați și cea care tace resemnată atunci când plătește bilet pentru un concert, în timp ce privilegiații se uită moca”.

Vineri, polițiștii au găsit în curtea lui Gheorghe Dincă un butoi cu resturi umane și bijterii pe care Alexandra, fata de 15 ani dispărută de miercuri, le-ar fi purtat.

Polițiștii se tem că și Luiza, tânăra care a dispărut în luna aprilie, tot în Caracal, a fost victima fostului mecanic auto.









Citeşte şi:

Procurorii spun că nu le-au interzis polițiștilor să intre în casa ororilor din Caracal: „Ora 03.15: Poliția a anunțat că nu mai are oameni disponibili”

Suspectul de crimă din Caracal a fost arestat pentru 30 de zile

Detalii șocante din anchetă: s-au găsit 21 de resturi de dinți umani în cenușa din butoi! Procurorii îl caracterizează pe suspect drept „un om al peșterii”