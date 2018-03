Marian Oprișan, atac la Ponta: Traian Băsescu şi George Maior sunt cei care “l-au făcut” preşedinte PSD, a jucat un rol important în construcţia statului paralel

Fostul şef al statului Traian Băsescu şi fostul şef al SRI George Maior sunt cei care “l-au făcut” pe Victor Ponta preşedinte al PSD, a declarat, luni, liderul organizaţiei PSD Vrancea și vicepreședinte PSD, Marian Oprişan. Potrivit acestuia, Ponta ”a jucat un rol foarte important în construcţia sistemului paralel şi a acelor legi care pe unii procurori i-a avantajat în aşa fel încât să comită abuzuri”.

Marian Oprișan a declarat după ședința conducerii PSD că totul a început din anul 2009, “când lui Traian Băsescu i-a trecut glonţul pe la ureche, pentru că era gata-gata ca Mircea Geoană să-l învingă în alegerile prezidenţiale”.

“Demersurile făcute de unii sau de alţii, aşa cum ştim, cu ambasadele străine, cu ce s-a întâmplat la Paris şi în toate celelalte locuri, l-au declarat până la urmă pe Traian Băsescu câştigătorul alegerilor. Din acel moment, Traian Băsescu s-a speriat. Şi atunci, ştiind foarte clar că PDL urma să devină falimentar, a căutat împreună cu George Maior să puna mâna pe principalul partid din Opoziţie, pe PSD. Şi atunci l-au sprijinit clar şi pe faţă pe Victor Ponta să ajungă preşedintele partidului. Traian Băsescu şi George Maior sunt cei care l-au făcut pe Victor Ponta preşedintele partidului”, a spus Oprişan.

El a adăugat că “Traian Băsescu l-a pus pe George Maior să se ocupe de această chestiune, iar George Maior s-a ocupat”.

”George Maior l-a chemat pe Miron Mitrea, a vorbit şi cu alţii să-l sprijine pe Ponta. De fapt, planul era următorul – ca după plecarea lui Traian Băsescu de la Preşedinţie, ca să nu aibă cine să-i ceară socoteală pentru fărădelegile pe care le-a comis, să ajungă sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta – preşedintele României, George Maior – prim-ministru şi Gabriel Oprea – şeful SRI. Eu n-am avut o relaţie foarte bună cu Victor Ponta în toată perioada în care a fost prim-ministru. (…) Nu le-a ieşit planul şi poporul român este mult mai inteligent şi Victor Ponta n-a ajuns preşedintele României, Doamne fereşte, şi a ajuns preşedintele României altcineva care până în momentul de faţă a demonstrat că poate fi un bun mediator al societăţii româneşti – astăzi nu mai sunt posibile abuzurile care au fost posibile când Victor Ponta era prim-ministru al Guvernului şi când el a jucat un rol foarte important in construcţia sistemului paralel şi a acelor legi care pe unii, nu pe majoritatea procurorilor, ci pe unii procurori i-a avantajat în aşa fel încât să comită abuzuri”, a spus Marian Oprișan.

Oprișan: “Statul paralel” l-a susţinut mai întâi pe Valeriu Zgonea pentru șefia PSD, după care “s-a sucit”, pentru că Liviu Dragnea era sprijinit de marea masă a partidului

În plus, liderul PSD Vrancea a povestit că a participat la o întâlnire cu fostul preşedinte al UNPR Gabriel Oprea, care i-a recomandat să îl susţină pe Liviu Dragnea pentru funcţia de preşedinte interimar al social-democraţilor, după ce Victor Ponta îşi dăduse demisia din această funcţie.

Oprişan spune că “statul paralel” l-a susţinut mai întâi pe Valeriu Zgonea pentru această funcţie, după care “s-a sucit”, pentru că Liviu Dragnea era sprijinit de marea masă a partidului, în special de liderii de filiale teritoriale, pentru experienţa pe care o avea în domeniul administrativ.

“Eu nu am participat la nicio întâlnire cu Ion Mocioalcă, eu am participat la o întâlnire cu Gabi Oprea, cu Zgonea şi Liviu Dragnea. Şi la acea întâlnire dl Oprea mi-a recomandat şi mie să îl susţin pe Liviu Dragnea şi i-a recomandat şi lui Dragnea să fie foarte hotărât, pentru că “statul de drept” a hotărât ca el să fie preşedintele interimar al PSD. Cine era statul de drept? După ce lui Victor Ponta nu i-a ieşit planul să ajungă preşedintele României, pentru că poporul ăsta e foarte inteligent, s-a întâmplat un singurul lucru – poporul l-a respins, dar i-a păcălit Coldea pe toţi, că a fost băiat deştept. (…) Ponta nu a iubit niciodată preşedinţii de consilii judeţene că erau cei care îl trăgeau tot timpul de mânecă să nu facă tot soiul de porcării, pentru că noi suntem interfaţa cu cetăţenii. (…) Victor Ponta nu mai era preşedinte, demisionase. Gabi Oprea a spus că mă roagă să îl sprijin pe Liviu Dragnea foarte clar, şi lui Liviu Dragnea i-a spus: “prietene, am vorbit cu “statul de drept” şi “statul de drept” este de acord să fii preşedinte interimar” (al PSD – n.r.)”, a spus Oprișan.

El a mai arătat că ”sistemul s-a sucit în ultimul moment în ceea ce îl priveşte pe Dragnea”, pentru că statul de drept l-a susţinut pe Zgonea de fapt.

”Dragnea avea susţinerea membrilor PSD şi a membrilor CExN”, amai afirmat Oprişan, la Palatul Parlamentului.

Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit, la B1, că Liviu Dragnea ar fi fost vizat de un flagrant al DNA în perioada când era vicepremier, acţiune care ar fi fost anulată în cele din urmă şi ca urmare a unui sprijin primit de la o persoană din SRI. Același sprijin l-ar fi primit și firma Tel Drum, a mai spus fostul premier.