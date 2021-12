Marina Almășan și Victor Socaciu au trăit o mare poveste de iubire, care, din păcate, s-a stins în anul 2012, atunci când au ajuns la divorț. S-au acuzat de infidelitate, și-au adresat cuvinte dure. Cu toate acestea, ei au rămas în continuare uniți de dragul fiului lor Victoraș. Tânărul are acum 23 de ani.

Prezentatoarea de la TVR a aflat ieri, de la băiatul ei, că Victor Socaciu a murit. „Am aflat acum jumătate de oră. M-a sunat Victor, fiul meu, care fusese anunțat de una dintre fiicele lui Victor. E derutat, chiar dacă nu mai țineau legătura… Totuși, gândul că ți-ai pierdut unul dintre părinți te afectează. Eu nu am mai vorbit cu el de când s-a cuplat cu femeia aceea. Victor s-a distanțat de el din cauza acelei femei, dar au mai vorbit, uneori. Personal, nu știu dacă mă duc la înmormântare, sunt într-o cumpănă… m-am sfătuit cu George (n.r. – Cornu). Am fost și 16 ani împreună, dar am avut totuși diferențe… Așa urât s-a terminat totul… Victor va merge la înmormântare”, a mărturisit Marina Almășan ieri, pentru Playtech.ro.

Astăzi, fiul lui Victor Socaciu și-a făcut primul apariția la Sala Palatului, a stat lângă sicriul tatălui său. Nu a fost însoțit de Marina Almășan, ci de o tânără care a purtat și ea haine negre. Mai târziu, la Sala Palatului și-a făcut apariția și Marina Almășan, potrivit spynews.ro.

Prezentatoarea a stat de vorbă cu fata cea mare a lui Victor Socaciu, a și îmbrățișat-o, iar mai apoi s-a întâlnit cu Victoraș Socaciu. Priviți AICI imaginile. Totodată, ea a făcut și câteva declarații. „Eu fac parte din trecutul lui, el din trecutul meu. Mi-a făcut cel mai mare dar, pe băiatul nostru.

Prin băiatul meu va rămâne mereu parte din viața mea. Eu într-un fel mi-am plâns despărțirea de acum 10 ani, iar el a rămas pentru toată lumea același om, artist extraordinar, iar pentru mine e tatăl copilului meu”, a spus Marina Almășan, conform Spynews.

Cine sunt copiii lui Victor Socaciu

De-a lungul anilor, cântărețul a apărut mereu în fața fanilor cu cariera sa, foarte puțin cu viața sa de familie. Victor Socaciu a lăsat în urmă trei moștenitori. Aceștia provin din trei relații diferite. Iulia este fata cea mare (are aproximativ 40 de ani), din mariajul cu prima soție, cu Doina. Ea a petrecut mult timp în Australia cu mama ei. Alessia Ana-Maria e fata cea mică a lui Victor Socaciu, ea are 33 de ani. Este rodul iubirii dintre cântăreț și o frumoasă sibiancă.

Victor Socaciu are un singur băiat, pe Victoraș. Acesta are 23 de ani și s-a născut în timpul căsniciei cu Marina Almășan.

