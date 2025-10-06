Victima, un elvețian de origine luxemburgheză, a decis să vorbească public pentru a avertiza alte persoane despre pericolele din cluburile de noapte. Incidentul s-ar fi petrecut pe 12 iulie 2025, pe strada Langstrasse din Zürich.

Mario T. povestește că a intrat într-un club în primele ore ale dimineții și a consumat două pahare de gin tonic. „În al treilea gin tonic mi-au pus ceva!”, afirmă el. El vorbește despre picături din „drogul KO” sau „drogul violului”.

„Drogul violului” este asociat cu cazuri de agresiuni sexuale sau intoxicații suspecte în cluburi, festivaluri sau evenimente private. Cea mai cunoscută substanță asociată cu acest termen este GHB (acid γ-hidroxibutiric). În doze mici poate induce o stare de relaxare, iar în doze mai mari provoacă somn profund, amețeală, pierderi de memorie sau chiar inconștiență. Efectele apar în 15-30 de minute și pot dura între 3 și 6 ore, în funcție de doză.

După ce a mers la toaletă, i s-a făcut rău și și-a pierdut conștiența. S-a trezit câteva ore mai târziu, în fața clubului.

Bărbatul crede că în timp ce era inconștient, cineva i-a folosit ceasul Apple Watch pentru a efectua plăți.

„Trebuie să fi apăsat de două ori butonul lateral al ceasului meu Apple Watch. Apoi apare cardul meu de credit pe ecran”, explică el.

În total, au fost efectuate tranzacții de 5.000 de franci, circa 5.300 de euro, în doar 11 minute.

De două ori 1.000 de franci și o dată 3.000 de franci. Acest lucru s-a făcut fără un cod la terminal, deoarece Apple Watch-ul se deblochează automat la încheietura mâinii. Din fericire, aveam o limită de 5.000 de franci.

Proprietarul clubului neagă acuzațiile și susține că, de fapt, Mario T. ar fi plătit pentru 14 sticle de șampanie unor dame de companie!

I-a cerut banii înapoi proprietarului clubului banii, dar „mi-a spus că am plătit pentru șampania prostituatelor”. Proprietarul i-a trimis și o fotografie a permisului său de conducere, „probabil ca să mă intimideze”.

Mario T. a depus o plângere la poliția din Zürich. Marc Surber, purtător de cuvânt, a confirmat că ancheta este în desfășurare: „Investigațiile poliției în acest caz nu sunt încă finalizate și acum este implicat un serviciu specializat”.

Victima îndeamnă oamenii să fie vigilenți: „Nu-ți lăsa niciodată paharul nesupravegheat!”.

Am fost peste tot în lume și nu s-a întâmplat nimic. În Zürich, nu sunt atent o dată și 5.000 de franci dispar.

