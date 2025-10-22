Pittaya Moolin efectua proceduri medicale fără a avea pregătire în domeniu. Poliția l-a prins în flagrant delict în timp ce opera în vehiculul său.

Moolin, cunoscut și drept „Chang Yai Modify”, a recunoscut că nu are studii medicale și că a învățat tehnicile doar uitându-se la videoclipuri pe rețelele sociale.

Ce oferea falsul medic

În Toyota sa Corolla veche, Moolin oferea următoarele servicii: circumcizii pentru echivalentul a 131 de euro, măriri de penis pentru 263 de euro sau implanturi perlate pentru 26 de euro.

Cele mai populare erau injecțiile pentru mărirea penisului, care umflau organele genitale masculine pentru a le da un aspect mai plin.

Riscuri majore pentru sănătate

Generalul-maior de poliție Kongkrit Lertsitthikun, comandantul Diviziei de Poliție pentru Protecția Consumatorilor, a avertizat că aceste proceduri prezintă riscuri grave: „Implanturile perlate sau injecțiile de mărire a penisului prezintă un risc ridicat de inflamație sau infecție, care pot duce la disfuncții ale penisului”.

Moolin nu folosea echipamente sterile pentru intervențiile sale. Autoritățile au găsit în mașina sa instrumente chirurgicale pe care nu știa să le folosească corect.

El a spus: „Am devenit interesat de acest tip de muncă, așa că l-am studiat și l-am dezvoltat ca o activitate secundară pentru a-mi suplimenta veniturile. Fac asta de aproximativ un an”.

Recomandări
Cum a fost prins

Se pare că propriii clienți l-au denunțat pe Moolin la poliție. Oamenii legii l-au prins astfel în flagrant delict, pe 18 octombrie, în timp ce opera în mașina sa.

Ofițerii au confiscat 189 de tipuri diferite de perle, anestezice locale, lame chirurgicale, ace chirurgicale și alte echipamente chirurgicale.

Experții avertizează că astfel de proceduri efectuate de persoane necalificate pot avea consecințe grave asupra sănătății. Autoritățile din Bangkok au lansat o campanie de informare pentru a avertiza publicul cu privire la riscurile unor astfel de intervenții ilegale.

Reacția victimelor exploziei din Rahova când au aflat că vor fi făcuți chiriași în blocul reconstruit de stat: „Ăștia nu sunt oameni"
Știri România 09:02
Reacția victimelor exploziei din Rahova când au aflat că vor fi făcuți chiriași în blocul reconstruit de stat: „Ăștia nu sunt oameni"
Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Știri România 08:32
Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
Stiri Mondene 08:40
Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă"
Stiri Mondene 21 oct.
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă"
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice"
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice"
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi"
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi"
