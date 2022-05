Înregistrarea video a fost filmată la bordul unui elicopter Mi-8 și arată cum aeronava zboară la joasă înălțime, pentru a evita sistemele de radar și antiaeriene rusești, peste o câmpie și apoi de-a lungul țărmului Mariupolului, pentru ca apoi membrii echipajului să descarce proviziile.

Un canal de pe rețelele de socializare apropiat de serviciile de informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, care a distribuit înregistrarea video, a precizat că misiunile au fost efectuate de forțele speciale ucrainene.

„Această operațiune specială unică a fost efectuată de specialiștii Direcției principale de informații a Ministerului Apărării și ai Regimentului Azov. 16 elicoptere militare Mi-8 încărcate cu echipamentul necesar au zburat spre apărătorii din Mariupol blocați de Rusia pe (teritoriul uzinei) Azovstal”, scrie publicația Dnepr Express, care, de asemenea, a publicat imaginile.

„Au fost 7 astfel de misiuni în total. De fiecare dată, elicopterele au livrat cu succes alimente, apă potabilă, medicamente și muniții apărătorilor orașului, la o distanță de peste 100 de kilometri (de zonele controlate de ucraineni)”, menționează jurnaliștii de la Dnepr Express.

Într-una din misiuni, 72 de luptători ai regimentului Azov au fost aduși acolo cu elicopterul, aceștia întărind unitatea deja aflată la Azovstal. Fiecare astfel de zbor a fost însoțit de luptători ai Direcției Principale de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării.

„Cât de periculoase au fost astfel de zboruri este evidențiat de faptul că la întoarcere, în timpul celei de-a cincea și a șaptea misiuni, două elicoptere au fost doborâte. De asemenea, inamicul a distrus bordul de căutare și salvare, care a zburat pentru a salva echipajul unuia dintre elicopterele doborâte”, mai scrie publicația citată.

