De ce nu merge Nicușor Dan la Davos

„Faptul că România este reprezentată la Davos, la nivel înalt, este deja o parte din răspunsul pe care am să vi-l dau. Nu e neobişnuit ca statele să fie reprezentate la acest eveniment de către miniştrii lor de externe”, a spus Marius Lazurca.

Și a continuat: „În al doilea rând, decizia preşedintelui este uşor de înţeles şi o să o explic foarte concis. Agenda preşedintelui, a oricărui preşedinte, este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. Principalul exerciţiu pe care trebuie să-l facă orice şef de stat este să prioritizeze crizele, urgenţele şi evenimentele care se bulucesc pe agenda domniei sale”.

El a precizat că decizia de a nu merge la Davos a fost luată extrem de greu de către Nicușor Dan, după numeroase discuții în contradictoriu cu consilierii săi.

„Până la urmă, preşedintele a decis să rămână în ţară, mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos»”, a afirmat diplomatul

„Aşadar, dacă e cineva de blamat, eu sunt acela”, a conchis Lazurca.

Cine reprezintă România la Davos

România va trimite la Forumul Economic Mondial de la Davos cea mai mare delegație guvernamentală de până acum, a anunțat Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu. Astfel, trei miniştri ai Guvernului Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete vor reprezenta țara noastră la reuniunea anuală care va avea loc în Elveţia în perioada 19-23 ianuarie. Cei trei miniștri sunt Oana Ţoiu de la Externe, Dragoș Pîslaru de la Proiectele Europene și Bogdan Ivan de la Energie.

„Pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente, WEF îşi propune ca ediţia din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparţială de dialog şi reprezintă şi contextul unor discuţii internaţionale în marja agendei privind noile evoluţii în dinamica relaţiilor transatlantice”, a transmis Ministerul de Externe.

Cine este Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE din vara lui 2025

Marius Lazurca este un diplomat de carieră. A studiat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut o diplomă în specialitatea Limba și Literatura română și franceză (1996). De asemenea, a obținut titluri de licență (în Literatură comparată), de masterat și respectiv doctorat (în Istorie-Antropologie) la Universitatea Paris IV-Sorbona. Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (2021-2025).

Marius Lazurca este, din toamna lui 2025, consilierul președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională, înlocuindu-l pe Cristian Diaconescu. Totodată, el conduce Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.

