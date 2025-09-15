„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 15 septembrie 2025, decretul privind rechemarea domnului Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, precum și din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras și în Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico”, se arată în comunicat.

Administrația Prezidențială nu a explicat motivul rechemării, dar Marius Lazurca este numele vehiculat luna trecută pentru șefia SIE, după ce Nicușor Dan a făcut o vizită la Guvern în timpul ședinței de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR.

Surse politice au precizat pentru Libertatea, luna trecută, că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de președintele Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE. „Nu poți să votezi în Parlament avocații Gazprom și Gold Corporation. Iar celălalt este un naționalist mistic religios. Ambele sunt propuneri care nu sunt oportune”, au precizat sursele citate.

Șeful statului a spus pe 4 septembrie că nu știe când va propune oficial șefii serviciilor secrete, SRI și SIE, dar a adăugat că o va face doar atunci când va fi sigur că are sprijinul Parlamentului. Deocamdată, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe din 2018, dar va fi schimbat.

Marius Lazurca este un diplomat de carieră. A studiat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut o diplomă în specialitatea Limba și Literatura română și franceză (1996). De asemenea, a obținut titluri de licență (în Literatură comparată), de masterat și respectiv doctorat (în Istorie-Antropologie) la Universitatea Paris IV-Sorbona. Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).

