„Domnul Lazurca este o persoană în care am încredere, o persoană pe care o cunosc de multă vreme și consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. Care este acea poziție o să vedem. Adică, utilitatea lui profesională este mai mare la București decât într-o poziție de ambasadă”, a spus Nicușor Dan.

Și a continuat: „L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Asta este intenția mea. Mai departe, pe servicii, SRI, SIE, până când n-o să ajungem la un acord, până nu o să finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu o să spun absolut nimic”.

El a precizat că au fost colegi și au organizat în anii 97-98 un seminar de politică pentru românii care studiau la Paris, apoi a făcut un scurt profil al persoanei pe care o vrea la șefia SIE.

„Trebuie să fie un om echilibrat, pentru că zona de servicii este foarte complicată, cu multe interese, uneori contrare, pe care trebuie să le gestionezi. Apoi trebuie să fie cineva care să fi lucrat mult timp cu oamenii. Să reușească să gestioneze mulți oameni și, bineînțeles, cineva care să pentru care să nu existe vreun dubiu cu privire la onestitate”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a mai adăugat că are o listă scurtă cu nume pentru șefia SIE, dar are și „niște discuții cu lideri politici”. „Este o discuție cu liderii partidelor, asta este ce pot să vă spun și în momentul în care… E o discuție serioasă și nu vreau să… Tocmai din încrederea pe care o am față de ei, nu vreau să o deteriorez prin afirmații pe care le fac în spațiul public”, a conchis Nicușor Dan.

Precizările au venit la câteva ore după ce l-a rechemat pe Marius Lazurca din funcția de ambasador al României în Mexic și țările din America Centrală unde era acreditat. Administrația Prezidențială nu a explicat motivul rechemării, dar Marius Lazurca este numele vehiculat luna trecută pentru șefia SIE, după ce Nicușor Dan a făcut o vizită la Guvern în timpul ședinței de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR.

Surse politice au precizat pentru Libertatea, luna trecută, că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de președintele Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE. „Nu poți să votezi în Parlament avocații Gazprom și Gold Corporation. Iar celălalt este un naționalist mistic religios. Ambele sunt propuneri care nu sunt oportune”, au precizat sursele citate.

Șeful statului a spus pe 4 septembrie că nu știe când va propune oficial șefii serviciilor secrete, SRI și SIE, dar a adăugat că o va face doar atunci când va fi sigur că are sprijinul Parlamentului. Deocamdată, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe din 2018, dar va fi schimbat.

Marius Lazurca este un diplomat de carieră. A studiat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut o diplomă în specialitatea Limba și Literatura română și franceză (1996). De asemenea, a obținut titluri de licență (în Literatură comparată), de masterat și respectiv doctorat (în Istorie-Antropologie) la Universitatea Paris IV-Sorbona. Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).

