„Tocmai am vorbit la telefon cu Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru victoria sa în alegeri. Avem de îndeplinit sarcini importante pentru a asigura securitatea noastră comună printr-o alianță NATO puternică. Aștept cu interes să colaborăm, inclusiv în perioada premergătoare summit-ului NATO de la Haga!”, a transmis oficialul NATO, pe rețeaua X.

Just had a call with @NicusorDanRO to congratulate him on his election win. We have important work ahead to ensure our shared security through a strong NATO. Looking forward to working together, including in the run up to the #NATOSummit in The Hague!

După convorbirea cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, Nicușor Dan a spus că i-a transmis că „România va rămâne un aliat ferm în cadrul NATO.

Just spoke with @SecGenNATO. I assured him that Romania will continue to be a staunch Ally. At the same time, we count on @NATO to deliver ironclad security for Romania. We will focus on defense investments to strengthen the transatlantic bond which is vital for both Romania and…