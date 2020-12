„După părerea mea, UDMR ar trebui să intre în coaliția de guvernare și la guvern. Bineînțeles dacă nu am avut această posibilitate în trecut, am ales varianta susținerii unui guvern din Parlament. Dar eu am experiența guvernării și cred că orice partid are interesul de a fi prezent atât în Legislativ, cât și în Executiv. Așadar, o repet, UDMR trebuie să caute intrarea în guvern”, declară Marko Bela, pentru Libertatea.

Potrivit primelor estimări ale rezultatelor alegerilor parlamentare, UDMR ar putea lua mai mult de 5% din voturi.

Fostul președinte al UDMR spune principalele condiții pe care formațiunea maghiară ar trebui să le pună în schimbul susținerii și prezenței la guvernare ar trebui să aibă în vedere reformele și respectare drepturilor comunității maghiare și sporirea acestora.



„Criteriul paradoxal nu ar trebui să fie apartenența la o familie politică, dacă coaliția politică e de dreapta sau de stânga, mai ales că în România aceste lucruri sunt ambigue. Criteriile ar trebui să fie programul: pe de o parte deziderate legate de relațiile interetnice, de drepturile minorităților, pentru că noi am avut o perioadă în care am progresat destul de mult în acest sens, dar în ultimii ani ne-am blocat. De asemenea, vorbesc despre deziderate legate de asumarea unor măsuri de reformă a României, pentru că noi ne comportăm uneori de parcă am fi terminat procesul de integrare în sistemul occidental. Nu e așa. Avem multe de făcut în educație, în sănătate – se vede asta, în ceea ce privește infrastructura și instituțiile de bază ale democrației”, afirmă acesta.

Nu! unei coaliții cu AUR

Marko Bela respinge ferm însă o variantă și, spre deosebire de actualul președinte al Uniunii, Kelemen Hunor, care a anunțat că vrea o coaliție de centru-dreapta, evită să aleagă între PSD și PNL, deși recunoaște voalat că posibilitățile sunt puține și înclină spre liberali.



„Eu aș aborda altfel aceste alternative. Eu nu vorbesc în numele UDMR, ci ca fost președinte și ca politician care am fost prezent foarte mult timp în politică. Ceea ce eu nu văd posibil ar fi o prezență într-o coaliție alături de surpriza acestor alegeri, alături de AUR. Cu restul formațiunilor care au intrat în Parlament, eu cred că UDMR poate discuta”, spune Marko.

foto: Hepta

