Maroc, o țară în șoc: imagini din țara zguduită de cel mai puternic cutremur din ultimul secol, soldat cu sute de morți

Epicentrul cutremurului a fost în Munţii Atlas, la 72 km de Marrakech, unul dintre orașele turistice ale țării, unde locuiesc peste 840.000 de oameni. A fost simțit în principalele orașe ale țării – capitala Rabat, Casablanca și Essaouira.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 18,5 kilometri, în plină noapte, la ora locală 23.11 (sâmbătă, 01.11, ora României), atunci când cei mai mulți oameni dormeau.

„Am crezut că patul meu va zbura. Am ieșit în stradă pe jumătate gol. A fost haos total, o adevărată catastrofă, nebunie”, a spus Michael Bizet, un francez care are mai multe proprietăți în orașul Marrakech.

La rândul său, jurnalistul britanic Martin Jay, care locuiește în Maroc, a spus că a fost trezit de țipetele soției sale.

„Am deschis ochii și nu puteam să realizez ce se întâmplă, că suntem în mijlocul unui cutremur. Totul se mișca – patul, podeaua, pereții”, a spus jurnalistul.

După cutremur, numeroase persoane s-au grăbit să iasă în stradă, de teamă să nu cadă locuința peste ei. Unii nu au mai apucat.

„Când am simțit că pământul îmi tremură sub picioare și casa se clatină, m-am grăbit să-mi scot copiii afară. Dar vecinii mei nu au putut. Din păcate, nimeni nu a fost găsit în viață în acea familie. Tatăl și fiul au fost găsiți morți, iar mama și fiica sunt dispăruți sub dărâmături”, a spus localnicul Mohamed Azaw, din satul Amizmiz, la circa 60 de km sud de Marrakech, pentru Reuters.

Cele mai multe decese au fost înregistrate în zonele muntoase din afara Marrakechului, cel mai apropiat oraș de epicentru, potrivit datelor Ministerului de Interne din Maroc.

În fotografiile surprinse de media marocane, pe străzile din Marrakech pot fi văzute zone extinse cu case avariate şi maşini lovite de pietre.

Mulți oameni care și-au părăsit casele au petrecut noaptea pe străzi, de teama unor noi replici. Oamenii din Rabat şi din oraşul de coastă Imsouane au fugit, de asemenea, din case, temându-se de un cutremur mai puternic, potrivit martorilor Reuters.

„A fost o seară ciudată în aproape fiecare oraș din Maroc, majoritatea oamenilor au stat pe pământ în afara caselor sau blocurilor lor, pentru că le era frică de al doilea cutremur despre care au prezis că va avea loc două ore mai târziu. Slavă Domnului că nu a fost”, a mai spus jurnalistul Martin Jay pentru BBC.

Până sâmbătă după-amiază, cutremurul a făcut cel puțin 1.037 de morți și peste 1.200 de răniți. Bilanțul este unul provizoriu, pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, iar noi victime sunt descoperite sub grămezile de moloz.

La operațiunile de salvare, participă forțele Armate Regale, forțele de ordine și echipele de protecție civilă din prefecturile și provinciile afectate, dar și civili, care sapă cu mâinile goale printre dărâmături căutându-și semenii.

„Suntem în stradă cu autoritățile în timp ce încearcă să scoată morții de pe dărâmături. Mulți, mulți oameni au fost transportați la spital. Acum, sperăm la miracole din moloz”, a spus Mohammed, în vârstă de 50 de ani, din orașul Ouirgane.

Bărbatul și-a pierdut patru membri ai familiei în cutremur. „Am reușit să ies în siguranță cu cei doi copii ai mei, dar i-am pierdut pe restul. Casa mea a dispărut”, a mai spus bărbatul.

? This is Tizint tasset Village in the #Taroudant region waiting for emergency assistance.



Authorities are working to clear roads to allow passage for ambulances and aid to populations affected ?#Maroc#earthquake#moroccoearthquake #Morocco #Terremoto #زلزال_المغرب #المغرب pic.twitter.com/M7FWvyqHEZ