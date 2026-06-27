Primul marș LGBT post-Orban

În 2025, marșul Pride fusese transformat într-o demonstrație masivă împotriva guvernului Orban, care încercase să-l interzică în cadrul politicilor sale mai ample de limitare a drepturilor LGBTQ+.

După ce în aprilie 2026 Orban a pierdut alegerile în fața lui Peter Magyar și a partidului de centru-dreapta Tisza, interdicția a fost ridicată, iar evenimentul a primit undă verde.

Tânăra studentă Fanni Fajth, în vârstă de 18 ani, a declarat că atmosfera este mult mai optimistă datorită schimbărilor politice din țară și speranței că vor fi obținute noi drepturi pentru comunitatea LGBTQ+.

„Toată lumea este mult mai optimistă. Cred că ar fi minunat dacă, în sfârșit, am avea drepturi egale după toți acești ani”, a spus ea.

Regimul Orban, care promova valorile creștine împotriva liberalismului occidental, a adoptat în trecut legi ce interziceau modificarea genului în documentele personale, adopția de către cuplurile de același sex și materialele școlare considerate că promovează homosexualitatea sau schimbarea de gen și chiar a încercat să interzică marșul Pride.

„Cea mai mare schimbare este, de fapt, schimbarea politică din țară. Simțim mai multă libertate personală și atmosfera din țară este mult mai relaxată decât în 2025”, a afirmat Mate Tarnai, un chimist de 51 de ani.

Tarnai și-a exprimat, de asemenea, speranța că guvernul lui Magyar va aduce drepturi egale pentru comunitatea LGBTQ+.

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Peter Magyar, liderul conservator al partidului Tisza, a cerut răbdare atunci când a fost întrebat de mass-media maghiară despre modificările legislative care ar putea restabili drepturile comunității LGBTQ+.

Pentru Boglarka Boruzs, o tânără traducătoare de 23 de ani, cea mai mare schimbare de la încheierea guvernării Orban este sentimentul de siguranță și acceptare sporită pentru persoanele LGBTQ+ în viața de zi cu zi.

„Politicienii au puterea de a face societatea să înțeleagă că este în regulă să fii gay”, a spus ea.

Franța a anulat paradele Pride din cauza căldurii

În timp ce Budapesta celebrează primul marș Pride liber după înfrângerea lui Viktor Orban, în Franța, autoritățile au fost nevoite să declare stare de alertă, anulând sau amânând evenimente de masă din Paris și Lyon din cauza riscului major de colaps al sistemului medical public sub efectul caniculei.

Prefectura de Poliție din Paris a emis vineri un ordin clar de amânare a Marșului Pride din oraș, forțând organizatorii să schimbe data pentru a nu suprasolicita serviciile de urgență și camerele de gardă ale spitalelor, care funcționează deja la limita capacității.

Anouk Veyret, co-președinta asociației Inter-LGBT, a confirmat că evenimentul a fost reprogramat temporar, cel mai probabil pentru luna septembrie, după ce forțele de ordine au amenințat cu o interdicție totală dacă manifestanții ar fi ieșit pe străzi în după-amiaza de sâmbătă.

Aceeași soartă a avut-o și marșul din Lyon, anulat complet din cauza nopților tropicale și a săptămânii de caniculă intensă care au precedat weekendul, făcând imposibilă organizarea în condiții de siguranță.

Restricțiile din Franța nu s-au oprit însă aici. Poliția din Paris a ordonat inclusiv reprogramarea faimosului festival de muzică Solidays, eveniment ce aduna sute de mii de participanți. Oficialii au subliniat că prezența unor mase uriașe de oameni în aer liber ar fi creat un risc major de insolații și deshidratare severă, punând o presiune insuportabilă pe sistemul de ambulanță.

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