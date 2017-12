Marton Arpad (UDMR), despre ieșirea liderilor USR în stradă, la protestatari: ”Mi-a amintit cum le mulțumea Ion Iliescu minerilor, în 1990”

Deputatul UDMR Marton Arpad a comentat, joi, ieșirea în stradă, la protest, a liderilor USR, după finalizarea dezbaterilor din plenul Camerei Deputaților. mi-am adus aminte de iunie 90 când, deşi nu i-a chemat, Iliescu le-a mulţumit minerilor că au venit să apere statutul de drept”, a spus deputatul UDMR.

Marton a făcut declarațiile în ședința Comisiei speciale pentru Legile justiţiei, care a început, joi dimineaţă, dezbaterile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciară.

„Eu am ieşit pe jos, din Parlament. Când am trecut pe lângă un vicelider al grupului USR şi am auzit ce se întâmplă în stradă, mi-a spus: Ăştia sunt protestatarii paşnici, dar nu noi i-am chemat. Am ajuns acasă, am pornit televizorul, am văzut o imagine în care vine grupul USR cu telefoane aprinse, apoi intervenţia unui lider a acestui grup care a mulţumit protestarilor. Eu mi-am adus aminte de iunie 90 când, deşi nu i-a chemat, Iliescu le-a mulţumit minerilor că au venit să apere statutul de drept”, a spus Marton Arpad.

În replică, deputatul USR Stelian Ion a afirmat că nu USR a chemat protestararii în stradă, la Parlament. ”Noi nu am chemat oamenii în stradă. A fost o manifestare de civism, pozitivă”, a spus deputatul USR.

Un protest a avut loc, miercuri seară, la Parlament față de votul de modificare a legilor justiției. Sute de persoane au protestat în fața Palatului Parlamentului după decizia parlamentarilor PSD-ALDE-UDMR de a vota modificările la legile justiției, deși PNL și USR au cerut amânarea ședinței.

După ședința de plen, parlamentarii USR au ieșit în stradă, alături de protestatari. Parlamentarii USR au fost aplaudați, la ieșirea din curtea Parlamentului.