„La început nu a fost nicio explozie, s-a mai auzit o bubuitură mai târziu, după 3-4 minute. Erau unii pacienți care încercau să iasă, evident că i-am ajutat și am încercat să deschid și alte ferestre, dar a fost imposibil pentru că ele se deschid numai dinăuntru și geamurile sunt termopan. Am încercat să intru pe altă parte în clădire, dar nu am putut din cauza fumului”, a declarat medicul Cătălin Apostolescu.

„Graba a fost foarte mare, să scoatem cât mai repede cât mai mulți pacienți. A fost o bubuitură destul de înfundată, nu a fost foarte mare. Fără undă de șoc, a fost numai zgomot”, a adăugat el.

„Era zgomotul alarmei, erau ţipetele pacienţilor… Încercam cu disperare să scoatem cât mai repede pacienţii. Nu ne-am limitat doar la tărgile pompierilor. I-am scos şi în pături. Trebuia să ne mişcăm cât mai repede”, povestește Cătălin Apostolescu.

De incendiu au fost afectate două saloane, atât. Restul au fost de fum și de căldură. Deocamdată nu avem cum să știm ce s-a întâmplat, pentru că deja, când infirmiera a intrat în salon, focul izbucnise. Nu a putut să vadă care a fost sursa lui. În plin salon, în mijlocul salonului era incendiul, era un salon cu trei paturi, toate trei ocupate. Doctorul Cătălin Apostolescu:

„A fost un strigăt de ajutor, acel prim strigăt pe care probabil că l-am auzit și eu. Erau deja în alt salon, se apucaseră de alt pacient. L-a văzut arzând (n.r. infirmiera), a încercat să pună o pătură pe el să îl stingă și în același timp a oprit sursa de oxigen la acel pacient. Nu a putut să avanseze și să oprească și la celălalt din cauza flăcărilor”, a relatat Apostolescu.

„Ardea mai mult, ardea și patul, ardea și tubulatura deja”, a mai povestit doctorul la Antena3.

Întrebat dacă atunci când s-a deschis ușa focul s-a intensificat și a ieșit și pe hol, Cătălin Apostolescu a răspuns: „Da, din nefericire”.

În incendiul care a izbucnit vineri dimineață la pavilionul 5 al Institutului Matei Balș din București, unde erau internați pacienți cu COVID, au murit cinci persoane. Patru dintre cele cinci victime au fost găsite carbonizate.

Poliția și Procuratura au transmis, vineri seară, că deocamdată nu pot preciza cauza incendiului de la ”Matei Balș”.



