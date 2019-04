Iulia și Andrei se iubeau de șapte ani. Se cunoscuseră în liceu, iar el avea de gând să o ceară în căsătorie. Iulia terminase la Cluj facultatea de Business și din primul ei salariu i-a făcut cadou iubitului ei o vacanță la Paris.

La lăsarea serii, au mers amândoi pe acoperișul clădirii din grădinile Trocadero, unde mii de turiști vin să facă fotografii cu Turnul Eiffel. Acolo, Iulia a căzut de la peste 12 metri înălțime.

„Noi am mers acolo sus, unde toată lumea mergea, stătea multă lume la coadă, erau vreo cinci mii de oameni. Erau nişte stâlpuleţi care nu erau asiguraţi, lumea se urcă pe ei şi făcea poze cu turnul. Eu i-am făcut câteva poze, ea s-a uitat la ele, a zis să îi mai fac câteva, s-a dus înapoi şi cred că s-a dat mai departe să nu mai fie cineva în poza şi am auzit hiiii… A căzut, era jos, când am ajuns la ea respira, am chemat ajutoare, ceva martor a chemat ajutoare”, a declarat Andrei Răzvan, iubitul fetei, pentru sursa citată.3