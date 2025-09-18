„Aș reacționa la fel”

Înainte de a pătrunde pe terasa locuinței, intrușii au stins lumina exterioară. Șoferul român nu poate înțelege motivul atacului, deoarece casa în care stă alături de soție și cele 3 fiice este modestă, nimic nu atrage atenția. Bărbatul a povestit că nu se simte un erou și îi sfătuiește pe cei care se trezesc atacați de hoți în propria casă să nu reacționeze.

„Nu, nu mă simt un erou. Am reacționat instinctiv pentru că am simțit că familia mea este în pericol. Sunt bun ca pâinea caldă, dar nu vă atingeți de familia mea. Desigur, dacă soția și cele trei fiice ale mele ar fi din nou în pericol, aș reacționa la fel. Dar… a mers bine pentru că am fost acasă. Sunt un bărbat cu o anumită forță fizică și am încercat întotdeauna să mă mențin în formă. Dacă o femeie sau o persoană în vârstă s-ar afla într-o situație similară, sfatul meu ar fi să nu reacționeze. I-am spus mereu soției mele: dacă intră hoții, prefă-te că dormi”.

Liviu a povestit cum s-a derulat incidentul din seara de 11 septembrie 2025:

„Eram în casă și am auzit zgomote afară. La început, am crezut că era vecinul, dar când am ieșit pe terasă i-am găsit pe cei trei hoți. M-am năpustit asupra primului și l-am aruncat în aer. Ceilalți doi nu au stat pur și simplu, ci m-au atacat imediat, împingându-mă puternic în perete. Într-atât încât încă am o vânătaie pe o parte. Am simțit că familia mea era în pericol și asta mi-a dat curaj de o sută de ori. Mi-am dublat eforturile, lovindu-i pe amândoi cu mâinile goale”, a povestit românul din Italia.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Soția sa este îngrozită

Totodată, acesta a povestit că soția sa este îngrozită în urma acestui atac, nu poate dormi noaptea și se teme că hoții se vor întoarce.

„I-am cerut șefului meu să nu-mi mai dea curse noaptea, trebuie să stau acasă cu familia. Cred că hoții supravegheau casa; au văzut că TIR-ul nu era, îl lăsasem în altă parte, și s-au gândit că pot acționa. Au crezut că soția mea era singură acasă. Asta, dacă stai să te gândești, e îngrozitor”, a relatat bărbatul.

Un șofer român de TIR a surprins trei infractori pe terasa casei sale din Oderzo, în provincia italiană Treviso, s-a năpustit asupra celui care era mai aproape și l-a lovit, făcându-l să cadă de la o înălțime de trei metri. Bărbatul i-a lovit cu pumnii pe hoții pe care i-a găsit în casa lui, unul dintre ei fiind aruncat de pe balcon, iar ceilalți au fugit.

Cei trei hoți au reușit să scape la bordul unei mașini de culoare închisă, descrisă de un vecin „probabil un Golf sau un Ford Fiesta”, dar fără numărul de înmatriculare notat. Carabinierii, chemați la scurt timp de român, au patrulat prin zonă fără să găsească urme ale fugarilor.

Video a fost generat de AI

