Bărbatul i-a lovit cu pumnii pe hoții pe care i-a găsit în casa lui, unul dintre ei fiind aruncat de pe balcon, iar ceilalți au fugit.

Românul s-a trezit cu trei hoți pe terasa casei din Italia

„M-am gândit doar să-mi apăr fiicele”, povestește Liviu Apetrei, șofer român de TIR în vârstă de 38 de ani, rezident în Colfrancui, despre ceea ce s-a întâmplat joi, 11 septembrie.

În jurul orei 22, bărbatul i-a surprins pe cei trei infractori pe terasa casei sale și a reacționat hotărât pentru a-și apăra soția și pe cele trei fiice mici.

A început să-i lovească pe hoți, făcându-l pe unul să cadă de pe terasă. „Nu am stat pe gânduri, am făcut-o ca să-mi protejez familia”, a declarat șoferul român de TIR, Liviu Apetrei, pentru Il Gazzettino.

Bărbatul a auzit zgomote suspecte venind dinspre terasă. „Am crezut că e chiriașul de la etajul de deasupra, dar zgomotul continua”, a explicat românul din Italia.

Ieșind să verifice ce se întâmplă, românul s-a trezit în fața a trei necunoscuți. Fără să ezite, s-a repezit asupra celui mai apropiat dintre ei, lovindu-l și făcându-l să cadă de la aproximativ trei metri înălțime.

„M-am gândit doar că erau hoți care voiau să intre în casa noastră, unde se aflau soția mea și cele trei fetițe ale noastre, de 10, 8 și 2 ani”, a adăugat el.

Șoferul român de TIR: I-am lovit cât am putut de tare

Reacția rapidă a românului i-a luat prin surprindere pe ceilalți doi complici, care au încercat să fugă, nu înainte însă de a fi loviți și ei de Liviu Apetrei.

„M-am năpustit asupra lor, lovindu-i cât am putut de tare, forțându-i să fugă cât mai repede: și ei au sărit de pe terasă. Cred că cel pe care l-am doborât primul s-a și rănit. Dar ce trebuia să fac?”, a povestit el.

Cei trei hoți au reușit să scape la bordul unei mașini de culoare închisă, descrisă de un vecin drept „probabil un Golf sau un Ford Fiesta”, dar fără numărul de înmatriculare notat.

Carabinierii, chemați la scurt timp de român, au patrulat prin zonă fără să găsească urme ale fugarilor.

