Aceasta spune că se simte fericită, după ce ea, ca părinte, ”și o pandemie” au reușit să facă ce n-au putut face ani de zile de navetă, mulţi terapeuţi şi foarte mulţi bani”.

Un prim strigăt de bucurie l-a avut în momentul în care băiețelul George, de 5 ani, a reușit să facă pipi la toaletă și doarme cu chilot în loc de scutec.

”Aştept să se fixeze comportamentul pentru că, deocamdată, dacă vrea altceva mai serios, îmi aduce un scutec”, spune mama.

Care se bucură și pentru că George a renunţat la multe stimulări, e mai fericit şi mai zâmbitor.

”Când vrea ceva îmi spune ”hai, hai”, îmi arată cu degetul sau mă trage după el. Ne caută, mi-e mai greu ca niciodată cu serviciul de acasă pentru că mă solicită tot mai mult. Simt că exist din nou. Simt că mă bucur de fiecare zi”.

La rândul ei, fetița Ilinca, 3 ani și 9 luni, a cerut în brațe. A fost o altă clipă de neuitat pentru mama ei.

”Azi, Ilinca s-a cerut în braţe așa cum face George, iar eu o ridic cu greu (are 17 kg, mie îmi par mai multe). M-am străduit să o legăn la fel. Ilincăi îi place să mă joc de-a cucu-bau şi aşa se uită la mine, în ochii mei”, a povestit femeia.

David, 13 ani, cel mai mare dintre copii, nu reţine cum trebuie să îşi facă semnul crucii, dar a ieşit din autism ”în ciuda specialiştilor mari, mari de tot care l-au calificat drept ”varză” sau care au recomandat sedarea ca sa ”facem om din el”.

”Da, uneori mi se face frică de ceea ce trăiesc. Uneori, propria mea voinţă de a merge înainte e înspăimântătoare. Pentru că, uneori, merg înainte ca un bou ce trage un jug prea greu pentru el. Dar nu mă interesează, am o viaţă şi o familie, pentru ei nimic nu e prea mult. Am încetat să mă simt defectă pentru că am trei copii cu autism”, a conchis mama.

