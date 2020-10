Roxana Goga predă matematica la Colegiul Național ”Sf. Sava” și este director adjunct la Colegiul Național ”Spiru Haret” din București. În urmă cu două săptămâni, s-a simțit rău. Preda deja de câteva zile online când au apărut primele simptome, scrie publicația Școala 9, o platformă publicistică având ca temă educația, fondată și finanțată de BRD, dar scrisă de jurnaliști independenți.

Dascălul din București este unul dintre zecile, poate sutele de profesori care s-au infectat de la începerea școlii. Ministerul Educației nu are o evidență exactă. Singurele informații vin de la Institutul Național de Sănătate Publică, potrivit căruia în perioada 28 septembrie – 11 octombrie existau 40 de focare în învățământ și 186 de cazuri confirmate.

”Virusul este foarte agresiv, simțeam că nu mai pot. Am luptat cu el la modul foarte serios. Am băut foarte multe lichide, cred că am băut cel puțin 3 litri de apă și ceaiuri, am făcut gimnastica respirației. Am luat paracetamol, nurofen, teraflu și m-am simțit mai bine. Dar tot simțeam dureri mari de cap, după care aveam o amețeală și o lipsă acută de oxigen. Niciun medicament nu-și făcea efectul. Orice luam, tot aveam dureri puternice de cap”, mai arată Roxana Goga. Îi era atât de rău că nu putea să meargă nici până la baie.

Vă spun sincer că am trecut de cea mai grea perioadă din viața mea, eu așa consider. Niciodată nu mi-a fost așa de rău. Simți că te duci, nu mai poți să-ți stăpânești corpul. Azi îți este bine și a doua zi îți este mai rău, iar ai dureri de cap și amețeli.

Continuarea, pe Școala 9.

Citeşte şi:

Scenarii: Ce mai pot face Klaus Iohannis și PNL ca să împiedice o amânare a alegerilor parlamentare, după lovitura favorabilă PSD primită miercuri de la CCR

Mărturia unei profesoare de matematică bolnave de COVID-19: ”Niciodată nu mi-a fost așa de rău. Simți că te duci, că nu-ți mai stăpânești corpul”

Pensie de urmaș de 700 de lei pentru băiatul asistentei din Botoșani decedate în mai de COVID. Sindicaliștii spun că suma ar trebui să fie 3.700 de lei și acuză neglijența statului

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Acest român a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Este incredibil ce a făcut cu banii, doar de teamă

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om